Fran Rivera, sobre Isabel Pantoja: "A las personas malas es normal que les pasen cosas malas y esta mujer no es buena"

Isabel Pantoja vuelve a ser juzgada y se enfrenta, de nuevo, a una posible pena de cárcel. La fiscalía pide 3 años de prisión para la cantante. Se la acusa de ser presunta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.

Fran Rivera ha sido claro con su opinión respecto a esta noticia: "No me alegro del mal que le pase a nadie pero tampoco me pongo triste. A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Esta mujer todo lo malo que le pase se lo merece".

Apunta Fran que no hay nada más triste para un padre o una madre que sus hijos lleguen a hablar públicamente lo que han llegado a decir de ella. "Si un hijo mío hace eso me muero de la pena y la tristeza". Asegura que su hermano. Confiesa que ha vivido ese distanciamiento con perplejidad y también con cierto agrado porque "que te den la razón así de esa manera siempre es agradable".

"Kiko se ha sentido estafado, engañado, menospreciado y utilizado por su madre"

Señala que los problemas de Isabel Pantoja responde a" la soberbia y avaricia" de la artista. Cuenta además que no siguieron adelante con el contencioso en el que le reclaman la herencia de su padre por su hermano Kiko. "Teníamos que denunciar a mi hermano y ya no lo hicimos en su día, no se nos pasó por la cabeza el llevar al juzgado a mi abuelo y a mi tío".

Afirma que Isabel Pantoja ha utilizado a todo el mundo: familias, fans y ligues. Añade Susanna Griso que ha hablado con amigos del pasado de la cantante a los que esta "ha pedido muchísimo dinero y no devuelto ni un duro".

"A la semana de morir mi padre Isabel Pantoja le dijo a su productor que quería escribir un disco"

Hace poco Fran Rivera ha tenido una revelación de gente de la discografía que le han contado que a la semana de morir su padre llamó a su productor Manuel Alejandro y le dijo que era el momento de escribir un disco. Recuerda que como madrastra era de una forma delante de su padre y de otra muy distinta detrás: "No nos hacía sentirnos a gusto en casa de mi padre. Cuando estaba mi padre estaba todo muy bien, pero cuando mi padre se iba las cosas cambiaban y nos hacía sentir extraños en nuestra propia casa. No nos hablaba bien ni nos trataba con cariño ninguno. Yo creo que no quiere a nadie esta mujer, solo ha querido a su madre".

Fran Rivera tiene claro que su padre no se casó estando enamorado de Isabel Pantoja. Cuenta que el día de la boda su padre llamó a su madre, Carmina Ordoñez, pero que esta se negó a ponerse y siguió adelante con la ceremonia.

Puedes volver a ver la entrevista de Fran Rivera sobre la Pantoja en Espejo Público a través de Atresplayer.