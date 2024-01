Daniela Requena, la influencer que se ha sometido a una feminización de voz: "Siento que mi voz no está en sintonía con mi cuerpo"

La influencer Daniela Requena se somete a una operación para poder cambiar su voz, una feminización de la voz. Nos cuenta que para ella esto no es un una cirugía estética sino una cirugía de reafirmación de género. Ella siente que su voz no está en sintonía con su cuerpo. En redes sociales explica a sus seguidores, la representación de una cuerda vocal masculina, cuenta que la operación consiste en darle una forma más cerrada a las cuerdas vocales, para que la voz sea más femenina. Los siguientes quince días después de la operación no puedes hablar, puesto que las cuerdas vocales se tienen que recuperar.

"Mi voz realmente está fingida, llevo tantísimos años fingiendo la voz que mi cerebro la finge automáticamente"

Los siguientes quince días después de la operación no puedes hablar, puesto que las cuerdas vocales se tienen que recuperar. Nuestro compañero Carlos ha estado con ella, haciéndole una entrevista, pero aún no puede comunicarse, y lo hace a través de su tablet, escribiendo en ella sus respuestas. Nos cuenta, a través de esta que durante la recuperación no puede beber café ni hacer fuerza, algo tan simple como reír o toser, que tiene que pararlo.

Tampoco nada de picante, o limón, hasta nuevo aviso. La operación ha sido rápida, sesenta minutos. ¿Cómo será su nueva voz? Se imagina una voz dulce. Aun así, tiene que esperar a que pasen los días para poder seguir con su vida como lo hacía antes.