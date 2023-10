El rifirrafe de Lucía Etxebarría y Daniela Requena: "Muchas de mis amigas ya eran 'trans' antes de que tú nacieras"

Lucía Extebarría lleva recaudados más de 7.000 euros a través de una acción de 'crawfunding' que ha puesto en marcha ella misma. La escritora ha sido denunciada por 11.000 euros por llamar a hombre a una persona que se considera 'no binaria'. Exactamente Lucía dijo: "yo creo que es un hombre" o "yo aquí veo un hombre".

El demandante señala que esto supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor en relación a su identidad de expresión como género de persona no binaria. "Esta persona es un activista que escribía en ese momento en el diario digital más leído de España", mantiene Lucía.

La escritora ha querido recordar que la Constitución tiene 2 artículos: "el 16 protege mi libertad a creencias, ideología y religión y el 20 la libertad científica". "Mi libertad es científica, yo he hecho neurociencia. No era consciente de qué se me plantearía si me refiero a él como hombre. No puedo dar más datos porque el caso está judicializado".

Daniela Requena, periodista, explica qué significa ser una 'persona trans no binaria'

Explica Daniela Requena que la identidad de género no se identifica ni con la apariencia física ni la identidad de género. Una persona trans no binaria no se identifica con lo que socialmente se conoce como mujer o hombre.

Se pregunta qué tiene Lucía en contra del colectivo trans "porque en redes genera bulos que conducen hacia el odio y la discriminación". "Como consejo le diría que dejara de hacer el ridículo en redes sociales porque no habla más que para que continúen los bulos que no van a ninguna parte y son absurdos".

"La figura de la mujer es un constructo social que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Afortunadamente no es la misma de 1920 que de 2023. Dentro de la palabra mujer hay una gran diversidad de mujeres y todas remamos en el mismo camino. Normalmente la persona trans no binaria dice cómo quiere que se refieran a ella o a él. En este caso la persona quiere que se refieran con el pronombre ella", ha señalado.

Lucía Etxebarría se defiende

La escritora y colaboradora de Espejo Público ha intervenido para responder a Requena señalando que ella no está en contra del colectivo. "Te rogaría que midieras tus palabras basta ya de llamar tránsfobo a cualquiera, muchas de mis amigas antes de que tú nacieras eran trans", ha zanjado.