"El culpable de intentar matar a mis hijos me mira a los ojos pero no me intimida"

Sus dos hijos vivieron una terrible experiencia de la que todavía no se han recuperado. Un hombre los secuestró, abusó de la niña y tiró a ambos pequeños a un pozo para matarlos. Este hombre, "el chele" esta siendo juzgado en Madrid por aquellos hechos.

"Él me busca, me mira cada vez que pasa. No me intimida. No soy como él", Así describe María su encuentro en los juzgados con el hombre que quiso acabar con sus dos hijos, un hombre que se enfrenta a 65 años de prisión. "El no es una persona, es un ser con mucha maldad. Estoy contenta de verle ahí y saber que no va a salir nunca". En una entrevista exclusiva con Espejo Público, la madre de estos dos pequeños rechaza tomarse la justicia por su mano. "Nunca lo voy a hacer porque tengo a mis dos hijos detrás.

"Hasta que Andrea y Florin no se hicieron los muertos, este hombre no dejó de tirarles cosas. Quería matarlos. Volvió para asegurarse de que estaban muertos". En el relato de la pesadilla que sus hijos vivieron, María rompe a llorar cuando habla de la fuerza que reunió su hija para declarar ante el juez. "Mi hijo tiene unos momentos de furia y quiere venganza porque se culpa de no poder haber ayudado a su hermana".