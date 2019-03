"El Cuco" responde a la oferta de los padres de Marta. "No se dónde está"

Después de las revelaciones hechas en exclusiva en Espejo público por un infiltrado en el entorno de la familia de "el Cuco" sobre la posibilidad de que tanto su madre como su padre conozcan detalles de dónde se encuentran los restos de Marta del castillo. Los padres de la joven sevillana dijeron públicamente que se olvidarían de él y de su madre si les facilitaba datos que dieran con el paradero de los restos de su hija.

"El problema es que no lo sé. ¿Tú te crees que no me han ofrecido tratos mejores? ¿Tú te crees que cuando me ofrecieron a mi la libertad no la habría cogido si tuviera oportinidad? Es que yo no puedo decir una cosa que no sé y esa es la impotencia que a mi me crea todo esto", ha declarado "el Cuco" en Espejo Público. Tanto el abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva como la madre de Marta no aceptan estas explicaciones. "No creo absolutamente nada "al Cuco". tenemos muy claro que en el entorno de este chico conocen dónde está el cuerpo de Marta"