Cuca Gamarra, sobre la Ley trans: "La autodeterminación de género no es el camino, hay que buscar una ley que defienda al menor"

Señala Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que el debate interno en el Gobierno sobre la ley trans no beneficia al colectivo ni está a la atura de lo que todas estas personas necesitan. "Hay un debate de fondo que necesita serenidad y grandes acuerdos y lo que se está evidenciando es una gran división también social", apunta. "Somos un partido abierto y que dialoga con todo el mundo", señala. Asegura la del PP que su partido sí ha hablado y compartido muchos puntos de vita. "La autodeterminación de género no es el camino correcto, hay que buscar una legislación que defienda al menor y que dé seguridad jurídica. El PP coincide con una parte de esa izquierda", mantiene.

Reforma del delito de sedición

Para Gamarra la reforma del delito de sedición que plantea el Gobierno "es un capítulo más en el manual de resistencia y en lo que Sánchez está dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de poder seguir en el poder". Afirma que "Sánchez no tiene líneas rojas a la hora de negociar con los independentistas con tal de sacar adelante los presupuestos legislativos".

Cree además que la reforma del delito de sedición responde a la intención de que aquellos que no han rendido cuentas a la justicia tengan un marco favorable para poder hacerlo.

Renovación del CGPJ

Gamarra mantiene que hay avances en la negociación que trata la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Hay que garantizar la separación de poderes y que el poder judicial tenga la independencia que necesita". Señala que lo importante en esa renovación no son lo nombres si no los requisitos y condiciones de aquellos que van a ser nombrados. Un camino de despolitización y de que que no haya vinculación entre los candidatos con la política.

Hay dos claves fundamentales en este marco de negociación: buscar cómo desbloquear esta situación y hacerlo con garantías de independencia en los poderes.

Apunta que la propuesta de Unidas Podemos de que Victoria Rosell forme parte del CGPJ no cumple las condiciones y eso condiciona su nombramiento. "Por la no renovación de la justicia hoy hay salas del TS que están en situación de colapso con un 20% menos de efectivos que no pueden ser sustituidos y hay un atraso de 1.000 sentencias al año", apunta.

Reparto de los fondos europeos

Califica el reparto de los fondos europeos como "un fracaso de un mal Gobierno y que los españoles pagan la consecuencia". "Estamos a la cola en la ejecución de los fondos y somos el último país de la UE que va a recuperar su crecimiento económico prepandemia".