Cuca Gamarra: "El centroderecha se está uniendo al proyecto liderado por Casado"

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, cree que si el presidente del Gobierno Pedro Sánchez llega a consumar sus planes sobre la renovación del CGPJ "está rompiendo las reglas del juego". "Se está pasando una línea roja que tiene consecuencias", señala. Mantiene que en "ese tirarse él por el barranco no vamos a ir los españoles" y afirma que "más pronto que tarde acabará saliendo de la Moncloa". Para Gamarra "el precio que está pagando será justo lo que le haga pagar la factura en las próximas elecciones".

Gamarra ve un cambio de ciclo político ante al agotamiento la legislatura de Sánchez basada en la "mentira, soberbia e incapacidad para gobernar ni si quiera ante la pandemia". Piensa que el centro derecha se está uniendo al proyecto ganador que es el del PP que lidera Pablo Casado.

No es partidaria de las prisas de Santiago Abascal (Vox) para que haya una convocatoria de elecciones en Andalucía. Considera que habrá que esperar porque lo importante son los problemas que tiene Andalucía y los andaluces donde la prioridad del Gobierno de JuanmaMoreno en este momento es "la lucha contra la pandemia y buscar la reactivación económica". "Juanma Moreno no va a convocar elecciones en Andalucía. Quien tiene la capacidad es la dirección autonómica y no la nacional", asegura.

