“¿Cuánto hay que medir para ser artista?” El choque de las personas bajas

Jimmy apenas supera el metro y medio. Es torero, actor y animador. Torero de espectáculos cómicos, actor interpretando a un “enanito” del cuento del Blancanieves, y animador en despedidas de soltero. Le piden que se disfrace de mujer y le hace bromas al novio. ¿Es todo esto denigrante?, ¿lo es en parte? Jimmy, igual que otros diez compañeros con acondroplasia está protestando contra la Proposición no de Ley presentada por Sumar para acabar con los espectáculos denigrantes que implican a estas personas.

¿Derecho a la dignidad vs derecho al trabajo?

“Me visto de policía, a la novia le vendan los ojos y le hacemos una especie de sorpresa”. Juan participa en espectáculos de estriptis, despedidas de soltera, cumpleaños… ¿Es tu trabajo denigrante?, preguntamos. “No lo es porque cuando actúo, la gente me ve como un artista. Se está riendo del personaje, no de mí. He nacido artista. Soy artista”. Tiene los fines de semana completos en su agenda. Si alguna vez le han faltado al respeto, corta de inmediato la actuación, dice. Y alguna vez se ha encontrado con el borracho de turno quitándole el sombrero o pegándole en la cabeza. “Pero, ante todo te tratan con respeto”.

“Muchos famosos solicitan nuestros servicios”

Nos lo demuestra Mary. Busca en su móvil la foto en la que posa durante la despedida de soltero de un muy afamado futbolista. En estas fiestas “el novio espera una chica de 1,80 y se encuentra este tamañito”, dice señalándose a sí misma. Tiene un trabajo de oficina de lunes a viernes y los fines de semana se dedica al espectáculo, lo que realmente le apasiona y defiende: “no tengo ningún complejo. Si volviera a nacer, querría que fuera con este cuerpo y con esta mentalidad”.

“La discapacidad no puede ser un reclamo”

Asociaciones de personas con acondroplasia como ALPE defienden la proposición de prohibir estos espectáculos por la dignidad de las personas. Han dado pasos firmes hacia la prohibición en festejos promocionados por ayuntamientos, pero quieren hacerlo extensivo a eventos privados. Resumen, vía telefónica, que “la discapacidad no puede ser un reclamo”. Jimmy, nuestro protagonista del principio, ofrece su visión: “Tenemos familias, pagamos agua, luz y alquiler. ¿Acaso por tener acondroplasia pagamos la mitad?”. Dos posturas cargadas de razones enfrentadas.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.