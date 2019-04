"Cuando vi que lo indultaban pensé que tenía que hacer algo"

La hija de Antonio (no es su nombre real) fue víctima de los abusos de Galván cuando ella solo contaba con 6 años. Aunque en un principio no le dijo nada a sus padres, con el paso del tiempo se lo fue contando aunque para entonces Galván ya no era un amigo de su padre y no vivía en la misma localidad.

Cuando Antonio descubrió hace pocos días que Daniel Galván había sido indultado en Marruecos acudió al puesto de la Guardia Civil para denunciar los abusos a su hija. Es, hasta la fecha, la única denuncia contra este pedófilo en España.

"Era una persona que no se relacionaba con todo el mundo y creo que se ganó mi confianza porque yo no tenía más familia en Torrevieja y se había fijado en mi hija", asegura Antonio. "Cuando ví su cara en televisión el pasado viernes dije este tío se me va indultado, tengo que hacer algo es el momento de poner la denuncia que mi hija tiene 14 años", confiesa.