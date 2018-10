Las polémicas declaraciones de Cristina Seguí: "Si un hombre te dice por la calle que te la quiere meter siete veces no pasa absolutamente nada"

LOS PIROPOS EN LA CALLE, A DEBATE

Piropear y silbar por la calle podrían constituir un delito. Tamara Gorro ha expresado su opinión al respecto en 'Espejo Público': "No hay que tener miedo de nadie, hay que tomar medidas, pero tampoco llevarlo al extremo". Cristina Almeida defiende su postura explicando que decir 'guapa' a una persona no constituye un delito. La declaración de Cristina Seguí ha encendido el debate en el plató: "Si te dicen 'guapa' no pasa nada, pero tampoco pasa nada si te dicen que te la quiere meter siete veces". Tamara Gorro respondía: "Si un hombre me dice eso por la calle me está metiendo un miedo brutal en el cuerpo".