Sara Carbonero, molesta con su amiga por mencionar a sus hijos: "Tampoco quiero hablar de mis hijos, o sea que..."

Las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez son, además de socias, amigas. Eso no quita para que alguna que otra vez puedan molestarse por algo que hace o dicen una y otra. Este ha sido el caso.

El interés mediático

La tarde-noche de este martes, ambas acudían a un acto en el centro de Madrid y a la salida varios periodistas esperaban para lanzar sus preguntas. El interés de la prensa estaba dirigido sobre su relación con el músico Nacho Taboada, que no atravesaría su mejor momento precisamente .

Sara rehusaba realizar ningún tipo de declaraciones al respecto y esquivaba las peguntas de los periodistas con educación, buen gesto y una sonrisa. Sin embargo ese gesto amable se torcía cuando su amiga y acompañante hizo un comentario, quizás a modo de 'gracieta'. Sara respondía a Isabel de forma mucho más tajante que a la prensa al mismo tiempo que le cambiaba la cara.

El 'patinazo' de Isabel

Hace unos días salían a la luz unas informaciones a cerca de los hijos que tuvieron el exfutbolista Iker Casillas y Sara Carbonero, fruto de la relación que mantuvieron durante años. Los chicos, que como hizo en su día su padre, forman parte de la cantera del Real Madrid. Sin embargo, en las categorías inferiores del club blanco no emplearían el apellido de él, sino el de la madre.

Los periodistas que preguntaban a Sara no habían hecho mención a este asunto. En mitad de las preguntas de la prensa y las evasivas de Carbonero, que respondía que no quería hablar de su vida sentimental, Jiménez, no se sabe si incómoda por la presencia e insistencia de los periodistas, o porque tiene un peculiar sentido del humor, hacía ella misma una pregunta a su amiga Sara: "Me han preguntado. ¿Tu ahora a tus hijos en la camiseta les pones Carbonero en vez de Casillas?".

La pregunta parecía no hacer ninguna gracia a Sara Carbonero, que cortaba a Isabel: "Tampoco quiero hablar de mis hijos, o sea que...".

Las reacciones en plató: estupefacción y risas

"Su amiga le intenta echar una mano", afirmaba la periodista de Espejo Público, Gema López, a lo que rápidamente Susanna Griso añadía: "Se la echa al cuello".

"La ha querido matar"

El paparazzi Raúl 'Aplausito' García por su pare aseguraba: "Conozco la mirada de Sara perfectamente, y cuando esa chica se montó en el coche, le tuvo que montar un pollo...".

El debate de los apellidos

A continuación la conversación entre los colaboradores se desviaba al asunto de los apellidos. Unos y otros valoraban las posibles causas de por qué los hijos de Iker y Sara no llevan en la camiseta el apellido Casillas.

Unos y otros debatían si se trataría por un posicionamiento a favor de la madre o bien, si el motivo sería que los pequeños no asumieran más presiones de las necesarias a su corta edad en los terrenos de juego.