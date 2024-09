El periodista de Espejo Público Miquel Valls, víctima de 'bullying': "No era consciente de lo que estaba viviendo"

En septiembre miles de familias afrontan con nerviosismo la vuelta al cole. La difícil conciliación familiar y laboral, se une a los muchos frentes que los padres tienen abiertos. Cantidad de temas que resolver como los libros, la ropa, o llevar y recoger a los pequeños de los centros educativos, suponen numerosos quebraderos de cabeza a los padres.

Sin embargo esos nervios y agobios por organizar bien el comienzo del curso no tienen nada que ver con lo que sufren muchos niños en su regreso a las aulas. Auténtico miedo. Los padres angustia y desesperación.

Medidas y responsables

"El mayor se ha autolesionado y la pequeña vomita de estrés"

La periodista Carmen Ro subrayaba la importancia de poner en el centro de las medidas a la víctima de 'bullying', pero sin olvidarse de los acosadores y sus familias, con quienes también hay que implicarse para llegar a una solución, sugería Carmen.

Efectos multiplicados

Rubén Amón además destacaba el papel amplificador del acoso que juegan las redes sociales y los dispositivos móviles. Según el periodista, las nuevas tecnologías extienden el maltrato más allá de los horarios lectivos y de los centros educativos: "Con como se prolongan los móviles y las tablets y los espacios, fuera del tiempo escolar, lo multiplican".

La intervención más sorprendente

El periodista Miquel Valls se sumaba a la opinión de Amón: "Por redes, las 24 horas, por la calle...".

Eso sí, Miquel reconocía que en muchos casos la cosa habría cambiado respecto a cuando él era pequeño y actualmente "se habla mucho más del 'bullying' y tú lo puedes verbalizar con tus padres".

"No era consciente de lo que estaba viviendo"

Justo en ese momento, Miquel hacía una confesión impactante: "Recuerdo algunos años que días antes de empezar el cole no dormías, estabas muy nervioso, vomitabas, porque no sabías lo que te ibas a encontrar".

Valls hablaba de su propia experiencia, y es que por lo que contaba, una parte de su juventud no habría sido nada fácil: "No sabías ni los insultos que ibas a recibir".

A la pregunta de Susanna Griso a los presentes en plató de si habían sido víctimas de acoso escolar, Miquel Valls reconocía que él sí: "Yo en el colegio no, pero durante una temporada, fuera del colegio sí. Y no era consciente tampoco de lo que estaba viviendo. Lo fui cuando pasaron los años. Y luego, los mismos acosadores me pedían fotos y me paraban por la calle".

"El confort pleno no existe"

Ángel Antonio Herrera, periodista, expresaba una opinión que generaba cierta controversia. Manifestaba estar de acuerdo plenamente con todo lo enunciado con anterioridad sobre este problema. Sin embargo hacía una reflexión sobre que pueda haber gente a la que el hecho de "que el hijo se sienta incordiado por la relación común con los demás, le suponga siempre un problema".

Afirmaba Herrera que "la gente tiene que educarse también en riesgos y adversidades en la vida. El confort pleno no existe, ni para los críos, ni para los padres, ni tampoco para los educadores".

Estas afirmaciones provocaban la reacción inmediata de Carmen Ro, que le advertía del riesgo de que posturas similares harían que el problema del 'bullying' se diluya.

Aclaraba Ángel Antonio que no se refería por supuesto a los casos de extrema gravedad que existen, sino a un posible 'sobrediagnóstico' de estas situaciones.