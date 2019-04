Cristina Pedroche, emocionada con la confesión de Fala en Pekín Express

pekín express, segundo programa

La presentadora de Pekín Express, Cristina Pedroche ha estado en Espejo público para analizar los mejores momentos del segundo programa. "Uno de los mejores momentos fue lo mal que lo han pasado los gemelos". Pero sin duda, el momento más emotivo fue cuando Fala, uno de los concursantes, confesó que había sido ludópata. Cristina Pedroche no ha podido contener la emoción. "No lo sabía, me enteré ayer cuando lo ví y ahora entiendo muchas cosas", asegura.