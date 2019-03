Crimen de Málaga: "Por dios, que no le pase nada a mi hijo"

"Por dios, que no le pase nada a mi hijo", así de preocupado se mostraba Cristobal, el padre de Alejandro tras su conversación vía whatsapp con el novio de su ex pareja. Y es que leídos tras la muerte del pequeño, lo que Antonio Fernandez trasmitia en sus mensajes suena tanto a premonición como a amenaza. A lo largo de las conversaciones que Cristóbal ha presentado en su declaración, Antonio le instiste hasta en 15 ocasiones en que debe llevarse a su hijo. "Veo mejor que te quedes con el niño. Tu puedes darle una estabilidad que ella no le puede dar".

Desde el pasado 27 de enero, el presunto asesino, no deja de pedirle al padre que se quede con Alejandro, saltándose incluso el acuerdo de custodia. "Ve el viernes a por él y quédatelo. Hazme caso". "¿Cómo? ¿Sin juzgado de por medio?. No. Todo legal. Lo que quiera en el juzgado", responde.Antonio llega a criticar sin tapujos a su pareja. Trata de ganarse así la confianza del padre del menor. "Ya me imagino lo que habrás pasado con ella. Yo estoy harto de ella". Tampoco duda en apelar a su conciencia como padre. "Lo tiene abandonado. Come mal. No tiene sus horas de dormir. Arma escándalo delante de él. No lo baña todos los días y no está bien cuidado".

Los mensajes refuerzan la principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil. A ojos de Antonio, el niño se habría convertido en un estorbo en su relación de pareja. Unos celos que le habrían llevado a conducir llevandose al pequeño Alejandro hasta la balsa de los Montes, donde murió ahogado Alejandro.