Continua con pronóstico reservado el menor que fue apuñalado con unas tijeras en un instituto público de Málaga

El menor que fue presuntamente apuñalado ayer con unas tijeras por otro de tan solo quince años está intubado, con pronóstico reservado y pendiente de evolución, según fuentes hospitalarias. Ayer fue operado durante horas.

Por lo poco que hemos podido saber sobre el tema, había rumores de que no era buena la relación entre ambos jóvenes pero no ha podido confirmar. Lo que sí se ha podido saber es que la supuesta agresión se produjo en uno de los pasillos del instituto ya que los dos jóvenes no iban juntos a clase. A pesar de los rumores, Espejo Público ha podido saber que no existía ningún expediente disciplinario previo abierto contra el instituto.

El presunto agresor, por su parte, se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores y ha alegado que agredió con unas tijeras al otro joven en defensa propia. Mientras, la Guardia Civil investiga todas las pruebas posibles para esclarecer cuanto antes lo sucedido.

