"Un contexto de mitin político" contra "una barbaridad al nivel de Marine Le Pen": Susana Díaz y Jaime de los Santos discuten por las palabras de Montero sobre la sentencia a Dani Alves

"Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de las mujeres". Estas palabras de la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda contra los jueces por la sentencia de Dani Alves han incendiado la opinión política. Mientras ni Moncloa ni Ferraz han hecho muchos esfuerzos para cubrirle las espaldas, Alberto Núñez-Feijóo afirma que sí es "una vergüenza" que las asociaciones de jueces y fiscales le enmienden la plana a la vicepresidenta. Considera que "no está en condiciones de ser la número dos de ningún gobierno europeo".

La vicepresidenta ha querido defenderse matizando lo que dijo el fin de semana pasado en la inauguración del 16 Congreso Provincia del PSOE en Jaén. Lo hace atizando al Partido Popular: "No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo", escribía en las redes sociales.

"Un contexto de mitin político"

Precisamente, Susana Díaz, destaca el matiz de Montero, que recuerda que sucedió en "un contexto de mitin político". La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía admite que "la sentencia ha caído como un jarro de agua fría a mucha gente. Incluso la asociación de mujeres en España ha dicho que este tipo de sentencias pueden abrir la puerta a la impunidad de las agresiones sexuales". "A mí no me ha gustado, pero entiendo que lo que ha hecho ese tribunal es aplicar el 'in dubio pro reo' en el que al final no dice que la víctima haya mentido, pero no declara culpable, en este caso, al futbolista", asevera.

Díaz asegura que "algo está fallando" cuando dos sentencias, la de la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, son "radicalmente distintas". Considera que el fallo recae en "una debilidad dentro de las agresiones sexuales en el marco de la intimidad; es muy difícil hacerlo probatorio".

"Esta sentencia no viene en barbecho, viene en unas semanas previas en las que hemos tenido", añade, refiriéndose a los casos que envuelven a Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. "Creo que se está generando un clima que no favorece que muchas chicas denuncien casos de agresiones sexuales, donde sea difícil la prueba", explica.

Una barbaridad que le pone al nivel de Marine Le Pen

Jaime de los Santos cataloga la afirmación de Montero de "barbaridad de un tamaño tan inaceptable que le pone al nivel de Marine Le Pen, cuando dice que la sentencia que le condena a cinco años apartándola de cualquier responsabilidad pública, es una sentencia política; o al señor Trump, cuando dice que saltándose la Constitución y su enmienda 22, podría ser elegido por tercera vez presidente de los Estados Unidos". El diputado popular defiende que "son planteamientos que van en contra de los derechos fundamentales", como es la presunción de inocencia.

Cuanto al matiz en redes, asegura que la líder de los socialistas andaluces "mintió" y subraya la diferencia entre los fallos de los dos tribunales: "en la primera sentencia se habla del carácter subjetivo de la misma y queda por escrito varias veces el concepto subjetividad y en toda la investigación pericial de ese espacio reservado, lo que se encuentran los cuatro magistrados son contradicciones inasumibles por parte de la presunta víctima". "La Audiencia Provincial de Barcelona dice que no ha tenido en cuenta las pruebas periciales, perimetrales, y que la sentencia es subjetiva", insiste.

