Compra venta de bebés. Un negocio demasiado antiguo

HABLAMOS CON ANA CAÑIL Y ENRIQUE VILA

El escándalo de los niños robados se remonta a los tiempos de la postguerra española. Ana Cañil ha escrito "Si a los tres años no he vuelto", una novela en la que relata el drama de hijos de republicanos represariados. Por su parte, Enrique Vila, autor del libro "Historias robadas", asegura que, en la compra venta de bebés no había razones ideológicas.