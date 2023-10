Vídeo: Una mujer retiene y abronca a la carterista que intentó robarle en un tren de Barcelona

Una pasajera de los servicios ferroviarios de Barcelona ha retenido a la supuesta carterista que intentó sustraerle la cartera mientras viajaba en tren. La mujer se dio cuenta de que alguien estaba tocando su bolso e inmediatamente acorraló a la joven. Otros pasajeros que iban en ese mismo vagón se percataron de la situación y, al instante, la ayudaron a retenerla.

En ese momento, la presunta carterista se ve acorralada y empieza a gritar pidiendo que la dejen salir del tren. Tal y como se ve en el vídeo, que grabó una de las pasajeras que iba en ese mismo tren y que se ha hecho viral después de que ésta lo publicara en las redes sociales, la joven suplica entre lágrimas que la dejen salir del vagón.

Sin embargo, la víctima del supuesto robo y otro pasajero insisten en que no van a dejar que se escabulla de la situación. En alguna ocasión, ella intenta huir, pero según muestran las imágenes, no ve la forma de hacerlo. Por eso, al verse arrinconada, le ofrece el bolso a la víctima para que pueda comprobar que no ha robado nada, pero la mujer se niega a cogerlo y le asegura que, en cuanto lleguen a la estación, se la va a llevar a la comisaría para denunciarla.

En el vídeo se puede ver cómo algunos pasajeros se sienten incómodos por la escena e incluso, alguno llega a cambiar de asiento. Cruzarse con carteristas en los metros y trenes de Barcelona es habitual. Precisamente por eso, la misma mujer que graba el vídeo, advierte al resto de pasajeros que tengan cuidado y que hay ladrones que roban continuamente en los servicios ferroviarios de Cataluña.

Precisamente, tanto en Barcelona como en Madrid, un grupo de vecinos jóvenes ha creado una patrulla para luchar contra los carteristas. Tratan de ahuyentar a estos ladrones armados con un silbato que usan cuando pillan 'in fraganti' a un ladrón. "¡Cuidado carteristas!", alertan a los viandantes, tal y como se ve en los vídeos que difunden en redes sociales.

Su estrategia es "vestirse con ropa muy neutral, como ellos, para hacer la vigilancia", tal y como cuenta Daniel Álvarez, el fundador de la 'Patrulla Ciudadana' de Madrid.