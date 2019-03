Los comerciantes aseguran que no se nota la recuperación económica

En estos días podemos ver las calles adornadas con luces, escaparates poblados de productos y aceras abarrotadas de gente. Pero, ¿cuántas de estas personas entran y compran?. "Entro más a mirar que ha comprar", aseguran muchos a las cámaras de Espejo Público. Aunque entre la clase política hay optimismo con la recuperación, la gente y los comerciantes de las tiendas de toda la vida no tienen el mismo sentimiento.

Manuela regenta una tienda de ropa que lleva 11 años abierta y asegura que las ventas no aumentan. "No aumentamos las ventas nada. Es más, estamos peor que el año pasado por estas fiestas".Algo muy parecido es lo que vive Antonio, la tercera generación de una tienda de trajes. "Estamos mucho peor que el año pasado. Intentas bajar precios, pero ni por esas". Estamos en Navidad y es una de las temporadas fuertes para las peluquerías. La gente se arregla para las cenas y las fiestas, pero esto no está haciendo que las cajas de los establecimientos aumenten. En el mes de diciembre también solían hacerse el agosto en los bares y en los restaurantes donde la gente celebra cenas de empresas y donde se reúnen para despedir el año. Pero todos los bares a los que hemos entrado estaban vacíos. Da igual donde preguntes y a quien, la sensación general es que la crisis sigue y que se quedará por mucho tiempo.