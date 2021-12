Le clonan el DNI y le acusan de estafas en toda España: "Soy una víctima más y tengo que estar pagando"

Una llamada de la Policía hacía saltar todas las alarmas. A Jorge le acusaba de ser un estafador. Este vecino de Galicia ha sido acusado de varias estafa en distintos juzgados de España, siendo inocente.

Señala Jorge que un día la Policía le preguntó si tenía una cuenta en el banco BBVA y unos pisos en alquiler. Los agentes le dijeron que le habían suplantado la identidad y le pidieron ayuda: "Me pidieron que pusiera una denuncia para dar peso a la investigación que ellos estaban realizando y así lo hice", explica.

Pasado un mes, la Policía local le llevó a su domicilio una citación para un juicio que se iba a celebrar en el País Vasco. Ya en el juicio se entrevistaron con la juez y al mes desestimaron la demanda contra él. Ahora le ha vuelto a llegar una citación de Sevilla y se tiene que personar allí. Le acusan de cometer una estafa en la que alguien que alquiló pisos para el verano se quedó con el dinero de la transacción sin ofrecer posteriormente ninguna propiedad.

La abogada Bárbara Royo señala que no es difícil demostrar que él no es el culpable ero es un proceso tedioso ya que le citarán de distintos juzgados y tendrá que asistir. "Esto pasa porque no hay coordinación entre las administraciones. ¿Por qué no lo meten en unas bases de datos comunes?", se preguntan. Todos los gastos corren a su cargo. "Soy una víctima más y encima tengo que estar pagando", lamenta Jorge.

