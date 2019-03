"Mi cliente mantiene que los huesos de Las Quemadillas no son de sus hijos"

José María Sánchez de Puerta ha acudido a la carcel de Alcolea, donde se encuentra encerrado José Bretón para comunicarle oficialmente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de seguir adelante con el juicio por la desaparición de sus hijos y también comentarle que será con jurado. El abogado defensor de Bretón ha reconocido que el juicio "no va a ser fácil. En estos casos, la prueba más importante es el ADN y no lo tenemos", afirma.

Según Sánchez de Puerta, Bretón tiene muchas ganas de que se celebre el juicio y sigue sin reconocer que los restos de las quemadillas sean de sus hijos. "El no ha dejado de decirme que esos huesos no son los de sus hijos". En cuanto a su ex mujer. Sánchez de Puerta reconoce que José Bretón no le habla de ella. "Ruth es una persona que ha salido de su vida definitivamente y hace mucho que no me pregunta por ella".

El 17 de junio comienza el juicio contra José Bretón por la desaparición y muerte de sus dos hijos pequeños Ruth y José. El juicio se celebrará con jurado popular, algo que no satisface ni a Bretón ni a su Defensa. "Va a ser muy difícil encontrar a 11 personas que no están contaminadas por el caso", dice Sánchez de Puerta.