Choque entre Toni Bolaño y Javier Caraballo: "El PP fue incapaz de hacer una mayoría de Gobierno, a joderse y a aguantarse"

La debilidad que muestra el Gobierno, es evidente. En el pleno de este martes, Pedro Sánchez perdía el decreto 'antiapagones'. Esta vez no solo el PP y VOX han votado en contra de Sánchez, también se han puesto en su contra algunos de sus aliados como Junts, Podemos o BNG, en total se ha llevado 183 votos en contra. Un varapalo para el Gobierno justo antes de irse de vacaciones.

"No existe una mayoría progresista"

Una noticia que ha sido comentada en el plató de Espejo Público por el periodista Javier Caraballo, quien ha reconocido que: "Hoy es 23 de julio, se cumplen dos años de unas elecciones, en las que hubo un partido que las ganó con 16 escaños de diferencia sobre el segundo, y Pedro Sánchez se subía al balcón de la calle Ferraz proclamando su victoria, cuando había quedado 16 escaños por debajo del PP, diciendo que había tenido una mayoría progresista y eso es mentira, no existe una mayoría progresista. Se cumplen dos años y este Gobierno no es capaz de aprobar nada".

"VOX le está comiendo la merienda al PP"

Unas palabras que no han gustado nada al periodista Toni Bolaño, quien se ha sentido atacado y ha contestado: "Mentira no, democracia. Te recuerdo que el Gobierno lo elige una mayoría de diputados, y eso es lo que se celebraba esa noche en Ferraz. Ahora tenemos al líder de la oposición que se esconde porque el señor Montoro le persigue, no veo toda la vocación de combate que tenía. VOX le está comiendo la merienda a Feijóo. Como jefe del PP muy bien, pero como líder de la oposición ni es, ni está".

Momento de tensión entre los periodistas

El plató de Espejo Público ha vivido un momento de tensión entre ambos periodistas, por un lado, Javier Caraballo le ha dicho que: "En España había un pacto táctico entre el PP y el PSOE que gobernaba las elecciones generales, el partido que las ganaba, y eso se lo ha cargado el PSOE"; a lo que Toñi Bolaño le ha contestado: "Es mentira, eso no ha existido nunca, os lo estáis inventando. El PP fue incapaz de hacer una mayoría de Gobierno, 'ajo y agua', ¿sabes lo que significa, no?, a joderse y a aguantarse".

