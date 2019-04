César Luena en el Comité Federal: "Con la abstención vamos a manchar al PSOE por muchos años y a limpiar al PP"

El exsecretario de Organización del PSOE, César Luena, se mantenía en el sector crítico durante el Comité: "Si queremos ir o no a terceras elecciones es una pregunta que tiene respuesta ya. La pregunta es ¿debe el PSOE dejar gobernar al PP y a Rajoy?. Mantener lo que le viene bien a España y al PSOE es mantener el voto 'no' a todas las investiduras a las que se presente Rajoy. Creo que vamos a manchar al PSOE por muchos años y vamos a limpiar a Rajoy y al PP.Vamos a incumplir nuestra palabra y el camino es la reconciliación con la izquierda".

Por su parte, Susana Díaz, destacaba que el PSOE se encuentra en "una misión muy difícil para evitar las terceras elecciones". "No volvamos a reforzar al PP, hay que recuperar el terreno perdido. ¡Cuánto tiempo hemos gastado en demonizar a unos compañeros contra otros!. ¡Cuánta energía. Cuánto insulto entre nosotros y cuánto hemos callado cuando otros se estaban beneficiando de la división interna para hacernos creer que nunca más íbamos a ser nada si no era con Podemos!. No quiero entregar el fusil a los primeros tíos para cambiarme de traje y entregarme a quienes nos están acosando".

El expresidente del Congreso Patxi López se erige como una tercera vía entre el 'no es no' y la abstención. Destaca en su discurso: "Nuestros adversarios políticos están esperando a que nos hundamos nosotros solos. Me parece falsa la dicotomia de estar eligiendo entre el sí o el no cuando en realidad estamos decidiendo qué hacer con el PSOE. A la gente no se le va a olvidar que quien ha permitido en este país que gobierne es el PP es el PSOE. A nuestros militantes no se les va a olvidar".