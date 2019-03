El caso de Purificación podría sentar a Sor María en el banquillo por tercera vez

Purificación tuvo a su bebé el 23 de Febrero de 1981. Una noche que no solo ocurrieron cosas en el Congreso de los Diputados. También en la clínica Santa Cristina. Una noche que Purificación no olvidará en la vida. 23 de febrero de 1981, toda España está pendiente del intento de golpe de estado de Tejero, pero esa misma madrugada Purificación Betegón da a luz en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Se lleva dos sorpresas, la primera es que estaba embarazada de gemelas, la segunda es lo que le comenta una enfermera: "Vas a dejar a tus hijas en adopción, a lo que yo le respondo que quién había dicho eso. Me respondió que Sor María. ¿De qué la tenían que avisar?", asegura Purificación. "He llegado a la conclusión de que, como era soltera y ya tenía un hijo, que fue lo que ella me dijo, estaba mejor con una familia".

Purificación tampoco puede estar con sus hijas porque las niñas van directamente a las incubadoras. "No me dejaron verlas en la incubadora porque la persona que allí estaba me dijo que las había dado en adopción, pero yo nunca pensé en darlas en adopción, ni firmé nada de nada", asegura Purificación.

Para mayor desesperación le comunican que las dos niñas han fallecido. "La razón que me dieron es que las incubadoras estaban estropeadas y habían estado 7 horas al aire libre".

Purificación lo tiene claro. "Espero que todas las personas que han estado implicadas en la desaparición de mis hijas, vayan a declarar y, si son culpables, que cumplan la pena que se les imponga. Por encima de todo quiero que me digan dónde están mis hijas".