"Casi la mitad de mis camareros son licenciados universitarios": España es el país de los 'sobrecualificados'

Podría sonar meritorio, pero en la práctica huele raro: España es el país con más trabajadores "sobre cualificados" de Europa. Eurostat, la oficina estadística comunitaria, arroja un dato esclarecedor: el 36% de los trabajadores dispone de un título universitario que no necesita para desarrollar su labor. ¿Sobran títulos o titulados? Pregunte a su alrededor. Seguro que no le resulta difícil dar con licenciados, diplomados o másteres con trabajos muy por debajo de su cualificación. Nosotros lo hemos hecho.

Un maestro que trabaja de maquinista, una periodistas camarera de hotel, una psicóloga en la oficina de cambio...

“Periodista, periodista, periodista”. Así contestan tres jóvenes a nuestra pregunta sobre su formación. Ninguno de ellos trabaja en medio o gabinete de comunicación alguno. Una de ellas está parada, otra es camarera de piso en un hotel y él en un departamento de atención al cliente.. De camino por una avenida madrileña nos encontramos con Daniel. Estudió Magisterio e intentó opositar para una plaza como profesor, pero finalmente ha acabado conduciendo una máquina de tren. También conduce, aunque en su caso un taxi, Alberto. Licenciado en Relaciones Laborales. No le supone ningún trauma desarrollar este oficio que le viene de familia. Tampoco se arrepiente de haber ido a la Universidad porque lleva asuntos laborales en el sector y además “el saber, no ocupa lugar”. Hipatia está limpiando el escaparate de su oficina de cambio de moneda. “Esto lo hago porque hoy no ha venido la empleada que limpia”, aclara. Su trabajo está al otro lado del mostrador, cambiando dólares, pesos o libras por euros. Y viceversa. Hipatia es máster en Educación Especial y licenciada en Psicología. “Mis títulos llevan tres años en el Ministerio de Universidades a la espera de convalidación”. Mientras tanto, se busca la vida con este trabajo.

"En este restaurante tengo ahora mismo tres camareros que son licenciados"

Pero uno de los sectores que acoge a mayor número de licenciados es el de la restauración. Volvemos a los datos: el 83% de los nuevos contratos en hostelería corresponden a trabajadores con licenciatura o FP superior. Nos lo confirma Emilio, encargado en 4 restaurantes madrileños y con una plantilla de unos 50 trabajadores en total: “unos 20 de ellos son licenciados. Casi la mitad”… Preguntamos a Víctor, al otro lado de la barra y nos revela su formación en Empresariales. Cecilia estudió 5 años su licenciatura en Turismo. Arancha por su parte estudió Teología. No le sorprende el número de licenciados que dejan el CV en su restaurante: "al final todos buscamos un sueldo al final de mes. Y muchas veces no lo encuentras por tus estudios"