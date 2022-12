José Francisco, el primer vecino de un núcleo chabolista de Málaga en obtener un título universitario

En uno de los murales del colegio María de la O, ubicado en la barriada de Los Asperones de Málaga, lucen decenas de estrellas que representan a aquellos alumnos que han conseguido el graduado escolar: "Hace poco eran sólo 9, pero en los últimos años hemos crecido hasta casi un centenar y eso es muy buena señal porque la educación abre puertas y además te da una identidad", relata Patxi Velasco, director de la escuela.

Pero hace sólo unos días han tenido que ubicar una nueva estrella, en este caso, en color dorado y en la parte superior del mural. Reza el nombre de Bruce Lee, el apodo con el que todos en este asentamiento chabolista conocen a José Francisco Gómez que ha conseguido ser el primer titulado universitario del barrio.

Se ha graduado en Educación Social

"La verdad que estoy muy orgulloso de poder ser un reflejo para otros niños. Cuando yo empecé a estudiar no había otros referentes aquí que tuvieran estudios superiores pero ahora sí que muchos pueden decir si José lo tiene, yo también puedo", afirma orgulloso este joven que recientemente se ha graduado en Educación Social y que ha recibido el afecto y reconocimiento de sus vecinos.

"Nosotros estamos muy contentos porque eso es un ejemplo muy bueno para todos. Yo tengo cuatro hijos y quiero que mis niños sigan sus pasos, que estudien y se preparen porque así también va a mejorar el barrio", dice contundente Tamara, una de las vecinas de Los Asperones que se ha criado junto con José, en la misma calle.

No hubiera sido posible sin el apoyo de sus padres

El joven, de 27 años, está convencido de que nada habría sido posible sin el apoyo incondicional de sus padres. "He tenido etapas en las que me he visto más agobiado y mi madre siempre me ha dicho que dejara todo lo que quisiera menos los estudios. Repetí un curso en bachillerato y en lugar de decirme que no valía me dijo que me lo sacara aunque fuese en unos cuantos años. Esa apuesta por mí y saber que confían en ti, es lo más importante", asegura emocionado José.

"Su madre está 'ensanchada' y no es para menos, porque siempre les ha dado una educación muy buena y él ha respondido porque siempre ha sido un niño muy bueno y responsable", recuerda Juana, otra de las vecinas que lo ha visto crecer.

Ahora José Francisco ha empezado a recibir las primeras ofertas de trabajo pero sigue con el objetivo claro de seguir formándose: “Me he puesto con mi otra asignatura pendiente, el inglés. Y también me he apuntado a francés con mi hermana, que he notado que le está costando un poquito ir por las tardes y así la termino de animar para que no falte a ninguna clase”.