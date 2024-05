Se cumple un año de la coronación del rey Carlos III: un repaso de su enfermedad, polémicas y nuevos sondeos de popularidad

Después de siete décadas a la sombra de su madre, la reina Isabel II, el príncipe heredero dejaba atrás este rol para coronarse como rey el 6 de mayo de 2023. Fue una jornada histórica que se celebraba en la Abadía de Westminster con más de 2.000 invitados y que incluía a diferentes mandatarios de todo el mundo y miembros de casas reales, como los reyes Felipe VI y Letizia, para ser testigos de esta histórica fecha.

La enfermedad golpea a la Familia Real Británica

Pero no había pasado ni un año desde su coronación cuando un terremoto en forma de enfermedad disparaba todas las alertas sobre la salud del monarca. El 17 de enero, desde Buckingham se anunciaba que el rey Carlos III estaba recibiendo tratamiento para un agrandamiento benigno de la próstata y añadía que sus compromisos públicos se pospondrían durante su recuperación. Fue un golpe para el monarca puesto que acababa de asumir su papel como rey.

Solo unas semanas más tarde y después de numerosos rumores, la princesa de Gales, Kate Middleton, publicaba un vídeo que daría la vuelta al mundo anunciando que también tiene un cáncer que le había sido detectado el pasado enero tras someterse a una cirugía abdominal.

"La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", explicaba delante de la cámara.

La realeza británica lucha por una imagen de normalidad

A pesar de su enfermedad, Carlos III ha procurado estar a la altura del trono siendo transparente —en la medida de lo posible— y transmitiendo una imagen de normalidad con apariciones públicas que son cada vez más frecuentes.

A finales de marzo, pudimos ver al rey junto a su esposa Camila en la misa de Pascua en el castillo de Windsor, donde el monarca se mostraba sonriente y con buen aspecto. Hace una semana visitaron el Centro Oncológico Macmillan y un día después de esta visita, los reyes examinaban el 'Rollo de la Coronación' que recogía el registro oficial de su coronación en veintiún metros de papel vegano elegido por el propio Rey, decidiendo romper la tradición de utilizar vitela de piel animal.

Carlos III, más querido de nunca

Pero no todo han sido malas noticias en estos doce meses de reinado. Según la última encuesta realizada con motivo del primer aniversario de su coronación, Carlos III ha demostrado un aumento de su popularidad entre los seguidores junto a Camila, con un 56% y un 46% de apreciación respectivamente. El sondeo, además, concluye que la monarquía sigue siendo la opción favorita del público.

Por su parte, la popularidad de la reina Camila también ha aumentado. Pero, sin duda, quien más ha disparado su nivel de apreciación ha sido la princesa de Gales, con 10 puntos más que hace un año, lo que la pone a la cabeza, junto a su marido, de los miembros de la Casa Real.

Posible reencuentro con el príncipe Harry

El príncipe Harry volverá a Londres este próximo miércoles, esta vez sin su esposa ni sus hijos, para participar en los Juegos Invictus, celebrados en la Catedral de San Pablo para conmemorar el 10º aniversario del proyecto más personal del duque de Sussex para ayudar a la rehabilitación de veteranos de guerra con algún tipo de discapacidad.

Durante este viaje no se descarta un nuevo encuentro entre el príncipe y su padre. De hecho, según la prensa británica, se ha mencionado que Harry estaría interesado en ver a su padre, después de mantener poca relación durante estos últimos meses.

El miércoles, mientras el príncipe asista al acto conmemorativo de los Invictus, Carlos III participará en la primera fiesta en el jardín del año del Palacio de Buckingham. Según la agenda, los dos terminarían sus respectivos compromisos sobre las seis de la tarde, lo que les permitiría, según el medio 'The Sun', reencontrarse de nuevo tras varios meses de ausencia.

