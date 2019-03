La carta de Ruth contando su voluntad de separarse días antes de que desaparecieran los niños

"Ahora se que he estado viviendo con un lobo disfrazado de cordero. De él me espero cualquier reación, no es buena persona y , dado su perfil, todo es posible... tengo miedo por mí y por mis hijos". Es la primera vez que sale a la luz una carta escrita por Ruth Ortiz días antes de la desaparición de sus hijos. Una carta donde la madre de los pequeños se sincera consigo misma y confiesa todos sus temores.

La carta es el precedente a la denuncia por malos tratos que Ruth interpone un día después de que desaparezcan los niños. Una denuncia que abre un procedimiento abreviado contra José Bretón que ha terminado en un delito por maltrato psíquico habitual en el ámbito familiar.

El maltrato también iba dirigido contra sus hijos a los que nunca había querido, según confiesa Ruth en su carta. "Antes de casarnos yo le dije que quería tener hijos. El me dijo: Si los tenemos, los niños son para ti. Puedes tener los que quieras, pero son para ti".

"José es celoso, envidioso, obsesivo, machista, intolerante, nada comprensivo, no es cariñoso, no es atento, no es detallista, percibe perfectamente los defectos y debilidades de las personas y los destaca. Si resalta alguna cualidad positiva de alguien es por algún interés para él", afirma Ruth en su carta.