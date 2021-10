Carmen Lomana: "La infanta tiene las piernas un poco gordas, no ha salido a su madre"

Carmen Lomana sigue siempre muy de cerca las tendencias que eligen las grandes personalidades. Amante de la moda, la empresaria ha visitado el plató de Espejo Público para analizar los estilismos que eligió la familia real en el desfile del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Ya en su día Lomana reconocía que no le había parecido apropiado el look de la infanta Sofía el día de su confirmación. Respecto al peinado que eligió en el desfile del 12 de octubre lo vio "muy para el día a día". "El pelo que lleva para un día tan importante no es apropiado con esa melena a lo 'Pantoja', yo se lo hubiera recogido un poquito", señalaba.

Sobre el vestido de la infanta, lo califica como "normal y demasiado corto". Cree que no debería "haber enseñado tanto muslo, tiene unas piernas que no ha salido a su madre ha salido a la otra parte y las tiene un poco gordas", manifestaba.

Este comentario disgustaba a Susanna Griso que respondía: "Ay, pobrecita". Lomana matizaba sus palabras asegurando que la joven "es una monada". Susanna sí manifestaba que había visto a las infantas vestir "muy de niñas". "Yo que tengo una niña de esta edad y va muy de mujercita".

Respecto a la reina Letizia, Lomana calificaba que había elegido "un vestido mono para cualquier día" y aunque "la coleta era muy graciosa" ella hubiera apostado por "un recogido más serio".

Puedes volver a ver el análisis de Gloria Lomana de los estilismos de la familia real en el desfile del 12 de octubre en Espejo Público a través de Atresplayer.