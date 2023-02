Carmen Lomana no hará las paces con Agatha Ruiz de la Prada

Hay quien no se resiste a un buen culebrón, y este parece ir acumulando ingredientes muy atractivos. Carmen a Agatha se conocen desde hace décadas, corrían los 80 cuando comenzaron una relación que consolidaron como amigas. Agatha ha contado que le vendía vestidos para la tienda que Lomana tenía en San Sebastián, y esta ha confesado que juntas han vivido momentos inolvidables porque salían mucho en la movida madrileña. Una amistad que se enquistó y que ha desembocado en una guerra abierta entre la leonesa y la madrileña. Lomana no veía con buenos ojos las críticas que Agatha le hacía a su exmarido Pedro J. Ramirez y la diseñadora no entendía que se la colaboradora opinase sobre un asunto tan íntimo y personal.

Lomana encendió una nueva mecha cuando tal vez en "petit comité" dejó caer que Agatha sigue enamorada de Luismi, (el chatarrero), con quien la diseñadora mantuvo una relación de varios años. Esa confidencia habría llegado a oídos del novio de Agatha y es lo que podría haber provocado que la tormenta siga creciendo.

El novio de Ágatha Ruiz de la Prada advierte a Lomana que sabe muchas cosas de ella

Ahora es el novio de Agatha, José Manuel Díaz-Patón, quien entra en escena para advertirle a Lomana que la respeta, pero que sabe muchas cosas de ella y que tiene su teléfono.

Por su parte Carmen Lomana niega rotundamente que ella mantenga comunicación alguna con el abogado: "Nos conocimos hace tiempo en un bautizo, pero no nos dimos el teléfono. Luego coincidimos otro día, hablamos, nos reímos y nada más... adiós y adiós. Nunca hemos quedado. yo con este señor (el novio de Agatha) no me he tomado ni una cerveza. No quiero seguir dando oxigeno a este tema porque cualquier cosa que diga... y solo de oírle me pone atómica."

El novio de Agatha acudió este fin de semana a la Fashion Week Madrid para apoyar a la diseñadora . Allí no dudó en volver a hablar de su relación con la leonesa: "Carmen y yo nos enviamos whatssaps. Se ha liado un poco la cosa y había que cortar por la sano,. Si ahora se quiere meter conmigo que se meta, me da igual."

Mientras que Agatha confiesa que estaría dispuesta a firmar la paz con Lomana, esta no piensa lo mismo: "Yo no estoy dispuesta a hacer las paces, en julio ya le invité a mi fiesta y lo rechazó. Lo que quiero es que me dejen en paz, ella, Patón y el pobre chatarrero que aún no ha dicho nada pero que le están preguntado. Además tengo a mi portero que el pobre me dice que ya no puede más con los paparazzi, que le están llamando del pueblo porque le ven la tele".