Carmen Lomana carga contra el Gobierno por el impuesto a las grandes fortunas: "Todo el día amenazando"

La empresaria y colaboradora de Espejo Público Carmen Lomana arremete con contundencia contra las nuevas medidas fiscales que llegarán de la mano del Gobierno el próximo año: “Las grandes empresas que generan empleo y riqueza, si trabajan, hay que darle “leña al mono” con el Impuesto de Patrimonio”.

Respecto a las informaciones publicadas sobre su posible salida de España si se aplica dicho impuesto, Carmen Lomana niega que vaya a ser así. "Dije que hay tanta tontería y tanta amenaza con Hacienda...que si ricos, que si pobres. Me parecer un lenguaje fuera de lugar. ¿Por que qué es ser rico? Para unos es tener 100 millones en la cuenta y para otros 100.00 euros"

Carmen Lomana también dedica unas palabras a María Jesús Montero, ministra de Hacienda: “La ministra sale como enloquecida" y sobre el Gobierno asegura que "ha ganado muchísimo con toda la subida del IPC y a mí no me parece bien". "Todo el día amenazando y además, en vez de pedirlo por favor, porque al fin y al cabo estamos manteniendo a esta gente que no genera nada".

No se sabe aún quiénes se verán afectados por el impuesto a grandes fortunas, la propia ministra María Jesús Montero aseguró que solo afectaría a los “millonarios”, que en España no pasa del 1% de los ciudadanos. Carmen Lomana critica duramente a la clase política pero también desvela la cercanía que tiene con un partido político en particular: “Los políticos son los más ricos y los que mejor viven (...) Yo me llevo bien con los de Más Madrid, les invito a mi casa a merendar”.