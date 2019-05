Carmen Calvo: "Me parece pueril que Vox se siente junto a la bancada socialista"

Sobre la situación de los presos políticos del 'procés', Calvo recuerda que el Tribunal Supremo tiene puestos los límites de los diputados presos pero no es el Gobierno quien toma esta decisiones, sino el parlamento. "Hay jurisprudencia clara donde se establece que no se puede ejercer el cargo en estas condiciones. Son cuatro diputados que no pueden ejercer su función. Eso es una realidad", señala.

Sobre los diputados de Vox que han madrugado para reservar los asientos junto al Gobierno, recuerda que el primer día cada uno se sienta donde quiere y luego se reparten los espacios. Señala que le parece "pueril sentarse en la bancada socialista cuando Vox está en las antípodas de su ideología".