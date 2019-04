Carlos Baute: "A Venezuela todavía no ha llegado ninguna medicina, es lamentable"

Numerosos ciudadanos han contribuido altruístamente desde España donando medicinas para enviar a Venezuela. hemos hablado con el cantante venezolano Carlos Baute quien nos ha confirmado que las medicinas no han llegado todavía al país sudamericano. "Todavía ese canal humanitario no está abierto, tenemos un montón de medicinas almacenadas y no las podemos mandar, es lamentable. A Venezuela no ha llegado nada".