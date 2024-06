Carlos Alsina: "Yolanda Díaz hace bien en asumir su fracaso, Sumar está liquidado como proyecto político"

El presentador de Más de Uno, Carlos Alsina, ha analizado con Susanna Griso la actualidad de la semana después de la victoria del PP en las elecciones europeas 2024. Sobre la marcha de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar, cree que la vicepresidenta segunda del Gobierno "se esperaba que los resultados serían escasos pero nunca llegó a pensar que esto pudiera suceder".

Apunta el periodista que Sumar es un partido minoritario que lidera Yolanda Díaz pero por otro lado "es una marca electoral que representa a una coalición". "Es un amontonamiento de agrupaciones políticas y no sé cómo se está organizando eso para saber que cuando habla ella habla en nombre de otras marcas políticas tan diferentes. Sumar no funciona porque nació como nació y arrastra el conflicto con Podemos con heridas que no solo se han cerrado sino que han ido a peor", mantiene.

"Dejar de ser la cabeza visible pero a la vez seguir siendo líder de los ministros de Sumar es un poco complicado"

Prosigue Alsina que las formaciones que se agrupan en Sumar no terminan de encontrar la manera de funcionar juntos y cree que "Yolanda Díaz hace bien en asumir su fracaso y su naufragio". Si bien, considera que "dejar de ser la cabeza visible pero a la vez seguir siendo líder de los ministros de Sumar es un poco complicado".

Cree que las figuras que en este momento van a tener el protagonismo y el peso en esta nueva etapa son Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias y Antonio Maíllo, nuevo líder de IU. Alsina ve a Maíllo con una experiencia sobrada y con ideas. "Creo que tiene más hondura política e ideológica que Yolanda Díaz y Alberto Garzón", matiza.

"Sumar como proyecto político está liquidado y extinguido"

Para Carlos Alsina "Sumar como proyecto político está liquidado y extinguido". "No ha funcionado y hay que reinventarse la relación con las distintas formaciones que están en ese espacio. Maíllo tiene la oportunidad de volver a convertir a IU en un actor de peso".

Mantiene el director de Más de Uno que "viendo los porcentajes de voto de la elecciones europeas, poco motivos tendría Sánchez para querer unas elecciones generales". "Hay otro escenario sin esclarecer que es qué pasará con Illa, con Puigdemont. Si el orden de intentos de investidura será primero Illa y luego Puigdemont, si el PSC tiene claro que puede contar con ERC para una investidura o todo lo contrario".

Señala Alsina que el PSC tiene la sensación de que "Esquerra Republicana les está toreando un poco" y establece que "hablar de normalidad y nueva etapa viendo lo de Parlament es un poco complicado". "Esta película ya la hemos visto", añade.

"El entusiasmo del PSOE no se corresponde mucho con los resultados que tenemos a la vista"

"La sobreactuación y el entusiasmo del PSOE ayer no se corresponde mucho con los resultados que tenemos a la vista", destaca. Para Alsina, PP y PSOE tienen pendiente un análisis importante después. Sobre el PP, sostiene que tiene que analizar por qué siempre empieza las campañas con una ventaja sobre el PSOE muy superior a la que realmente consigue y el PSOE tiene que analizar por qué no gana las elecciones en casi ningún sitio. "¿Qué proyecto político es resistir? El proyectos será convencer cada vez a más ciudadanos y aspirar a ganar las elecciones", se pregunta.

Ve Alsina que para el PSOE la aspiración es a salvar la cara, salvar los muebles y encima perder las elecciones. "Esto tiene que llevar a una reflexión que tiene existir. El PSOE tiene que saber cuáles son esos motivos y tendrá que haber cambios para poder presentarse en unos años con la capacidad de ser un partido de mayorías".