Carlos Alsina: "Pedro Sánchez confunde la crítica a algunos de sus comportamientos con estar en la derecha"

Dice Carlos Alsina, conductor de Más de Uno en Onda Cero, que no sabe si María Guardiola (PP Extremadura) se habrá arrepentido de haber hablado con todos los medios de comunicación sobre su negativa a pactar con Vox para formar el Gobierno extremeño. Señala que algunas voces del PP como Fernando López Miras (Murcia) plantea a Vox que el único Gobierno posible es el del PP y tiene que facilitarlo. Les pide que no exijan sillones y se pacte un programa de Gobierno. "Vox tiene que elegir entre facilitar el Gobierno o bloquear la situación y forzar unas elecciones repetidas", apunta.

María Guardiola ha hecho nad escripción de lo que ella entiende que representa Vox

Apunta el de Onda Cero que en las últimas horas ha escuchado a María Guardiola cambiado cambiar el tono para poderse sentar a negociar con Vox. El matiz es meter o no en el Gobierno a Vox. María Guardiola nunca ha dicho que no vaya a pactar con Vox, señala, sino que no va a presidir un Gobierno con consejeros de Vox. "Es distinto que Vox te apoye a que tenga consejeros. Lo que hizo fue una descripción de lo que ella entiende que representa Vox. Vox tira a la basura los derechos LGTBI lo hemos visto en una lona gigante en Madrid, lo de que deshumaniza a los emigrantes irregulares no sé si tiene mucho de opinable y recuerdo al cartel de los menas de Madrid. Cuando Vox se empeña en poner en sus documentos de trabajo violencia intrafamiliar entiendo que está relativizando la violencia machista", mantiene Alsina.

"Sánchez hace un enfoque 'trumpista' de su relación con los medios de comunicación"

Esta noche Pedro Sánchez visita El Hormiguero 7 años después de su última aparición en el programa de Atresmedia. Cree Alsina que Sánchez es polifacético: "yo creo que va a divertirse". Está seguro de que vamos a ver a un presidente que se va a divertir muchísimo y va a hacer que los espectadores también lo pasen bien.

Cree que las quejas de Sánchez de una prensa contraria a sus políticas son un enfoque 'trumpista' de la relación de la política y los medios y además "es mentira". "Decir que un programa como El Hormiguero no tiene voz progresista no es verdad. Confunde la critica de algunos comportamientos con estar en la derecha".

"Muchas de las cosas que hemos criticado a Sánchez no te hacen ser de izquierdas ni de derechas. Esta idea de que todo lo que haga el presidente es de izquierdas y lo que no haga es de derechas no es así. Empiezo por impugnar la descripción que hace de los programas de radio y televisión como si en las tertulias solo hubiera gente de derechas practicando la burbuja 'antisanchista'".

Para Alsina esta reflexión de Sánchez es lo mismo es lo que hizo Donald Trump hace 5 años diciendo que los medios de izquierdas inoculaban el odio respecto al presidente de EEUU.