Hablamos con Pedro Garrido, impulsor de la UCO ¿Cómo se elaboran estos informes? ¿Habrá más?

Pedro Garrido, general de brigada retirado y uno de los fundadores de la UCO, habla con Susanna Griso en Espejo Público, sobre el informe que señala a Santos Cerdán y los contenidos del informe de los audios. Ha explicado cómo se elabora un informe como el de Cerdán y cuenta cómo está siendo el trabajo de la Unidad Central Operativa, a pesar de las presiones que están sufriendo.

“Lo que siento es satisfacción porque veo que aquello en lo que participé muy inicialmente cumple su función”, dice Garrido. Añade que “la UCO es una parte de la Guardia Civil y la Guardia Civil hará lo que los españoles le digan. La Guardia Civil es una institución que no va a ir por libre. En algunos momentos, por circunstancias nos encontramos ante prácticas de servicio de gran relevancia, como está siendo este caso".

"Mientras no se disponga de algún indicio o sospecha de dónde pueden estar estas grabaciones, pues entiendo que no se buscarán"

Sobre la reforma legal, señala que “esa reforma hay que verla en el contexto actual, fuera de ese contexto no deja de ser un modelo que está en otros países.”

Respecto a la dificultad para encontrar el escondite donde Koldo guarda las grabaciones, explica: “Estas cosas no vienen por ciencia infusa. O hay algún indicio que te lleva hacia allí o alguien informa, pero no bajan del cielo. Mientras no se disponga de algún indicio o sospecha de dónde pueden estar estas grabaciones, pues entiendo que no se buscarán.

Pero el interés para la investigación está.” La UCO sigue trabajando con el foco puesto en aclarar las conexiones y responsabilidades dentro de la trama que involucra a Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos, intentando desentrañar todos los detalles que puedan surgir de los audios y pruebas encontradas.

