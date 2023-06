Carlos Alsina, tras entrevistar a Pedro Sánchez: "Le quiere decir a aquellos que le han abandonado que le den una segunda oportunidad"

Después de entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Carlos Alsina señala que lo que hablaron ambos más allá de la entrevista fue lo que se escuchó en la radio. "Mis impresiones son las mismas de quienes hayan visto la entrevista", mantiene. Apunta que ve a un Sánchez muy consciente de que lo tiene muy complicado y que gobernar aún teniendo la capacidad de ser investigado es difícil aunque no da un balón por perdido y lo va a pelear hasta el final. "El mensaje es que aquellos que me votasteis y que por las decisiones que he tomado me habéis ido abandonando dadme una nueva oportunidad", afirma.

Mantiene que ve a un Sánchez muy hábil en reinventarse constantemente, algo que no es fácil. En la manera de conducirse del presidente sólo ve un principio rector que es "el principio de utilidad": "abraza lo que ve útil y rechaza lo que ve un obstáculo". Lo que le parecía terrible una semana después lo presenta como lo deseable para el país. "Eso a veces tiene consecuencias positivas que le permiten sacar adelante proyectos. Valora Alsina algunas de las leyes que se han sacado esta legislatura como la ley de eutanasia, el ingreso mínimo vital o la subida del salario mínimo interprofesional.

"Irene Montero está siendo negada y repudiada por derechas e izquierdas"

El presentador de Más de Uno cree que Sánchez ahora viene a marcar distancia de acuerdos que en un momento vio necesarios para mantener la higiene democrática del país. Considera además que la ministra de Igualdad Irene Montero está siendo negada y repudiada por las derechas y las izquierdas: "eres el presidente del Gobierno e Irene Montero sigue siendo ministra de tu Gobierno", afirma.

"María Guardiola no apoya a Vox por razones de esencia"

Alsina ha analizado la situación del Gobierno de Extremadura después de hablar con María Guardiola (PP), candidata más votada en las elecciones del 28M, a la que ha bautizado como 'señora ovni' porque prometió que no compartirá el Gobierno con Vox y lo mantiene. Cree que no hay que ser rojo para opinar sobre Vox como María Guardiola. La razón que ella da para no meter a Vox en el Gobierno es lo que representa para ella Vox: deshumanización de los inmigrantes, relativización de la violencia machista y tirar a la basura la bandera del LGTBI. "Son razones de esencia y ha dicho que nunca habrá un Gobierno de coalición presidido por ella".

Sobre los debates lectorales antes de las elecciones generales del 23J cree que habrá como mínimo un cara a cara pero percibe que "en el PP están retorciendo los argumentos como poco para dilatar la decisión". "Quien está ahora necesitado de voz es Sánchez y quien está esquivo es el señor Feijóo", destaca.