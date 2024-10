Carlos Alsina, sobre el 'caso Begoña Gómez': "Me parece llamativo que desde el Gobierno de España se ponga toda la fuerza mediática para cargar contra un juez"

Carlos Alsina, ha charlado con Susanna Griso en Espejo Público sobre la situación actual de Luis Tudanca como secretario general del PSOE de Castilla y León. Alsina ha entrevistado a Tudanca en su programa de Onda Cero, Más de Uno, y asegura que este se ha mostrado muy crítico con las maniobras de Ferraz.

Tudanca le ha contado a Alsina que no consigue hablar con Pedro Sánchez en un momento como este en el que las suspensión de las primarias en Castilla y León continúa tensando las relaciones con Ferraz. Dice que nadie le ha llamado, ni el presidente del Gobierno ni el secretario de organización el señor Cerdán y que esto viene sucediendo dese hace meses. Tudanca tuvo una conversación con el secretario de organización Sántos Cerdán, hoy ABC menciona que Tudanca le pidió personalmente a Santos Cerdán que cesaran las maniobras y las intoxicaciones para desestabilizarle y esa conversación es de hace 4 meses y en los últimos 4 meses no ha habido comunicación. Sin embargo, prosigue Alsina; Tudanca sí ha ido detectando en la información de algunos medios que esas filtraciones proceden del entorno de Santos Cerdán

Tudanca dice que lo mismo que le está pasando a Sánchez con su esposa Begoña Gómez, que es objeto de bulos para perjudicarle, eso le está pasando a él. Mantiene que a él le están haciendo lo mismo porque hay informaciones que hablan de su vida familiar. "Eso lo identifica como maniobras de desestabilización, él todo el tiempo dice que no va contra Sánchez". "Tudanca tiene cada vez menos posibilidades de contar con el apoyo de la dirección", mantiene Alsina.

"No creo que el Gobierno esté para defender ni atacar a alguien que está en investigación judicial"

Sobre al avanza del 'caso Begoña Gómez', considera el periodista Carlos Alsina que "es sorprendente la defensa que se ha hecho de Begoña Gómez en el Gobierno". No cree que el Gobierno esté para defender ni atacar a alguien que esté en una investigación judicial, como es el caso de Begoña Gómez. "Es la esposa del jefe de los ministros pero la causa de que se investiga no tiene relación con los ministros", afirma. Le parece "llamativo que desde el Gobierno de España se ponga toda la fuerza mediática para cargar contra un juez". "Esto desbarata todo lo que ha venido diciendo el coro gubernamental convenciéndonos a todos de que no había indicios ni causa".

"Ahora viene la Audiencia Provincial y dice que basándose en un informe de la UCO que afecta a Barrabés y a sus contratos hay indicios. Se están consumiendo energías y recursos del Gobierno, eso queda desbaratado por la Audiencia Provincial de Madrid. Ha sido un mal negocio propagandístico y cuando afecta a la esposa de quien manda tienes el impulso de hacer méritos", considera.