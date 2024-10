La suspensión de las primarias en Castilla y León continúa tensando las relaciones entre Tudanca y Ferraz

Tan solo queda un mes y medio para que el PSOE celebre su Congreso Federal con el fin de blindar el liderazgo de Pedro Sánchez, mes y medio que parece no será muy tranquilo. Las tensiones internas aumentan. La última batalla con la dirección del partido la está protagonizando Luis Tudanca, Secretario General del partido en Castilla y León.

Es desde el año 2014 que Tudanca ejerce el cargo, cuando ganó las primarias. En las elecciones de 2019 consiguió que, por primera vez en más de 30 años, su partido ganara las Elecciones en Castilla y León, aunque no pudo gobernar por el pacto entre PP y Ciudadanos. Tudanca fue de los pocos que se mantuvo fiel a Pedro Sánchez tras su dimisión 2016.

Parece que esa cercanía podría estar cambiando. En una entrevista en 'El País', Tudanca ha advertido a su partido de que la "lealtad no es sumisión". También lanza reproches al Secretario de Organización, Santos Cerdán acusándole de intentar "desestabilizar" a la federación. También reconoce que lleva prácticamente un mes sin hablar con Pedro Sánchez porque el presidente no se le ha puesto al teléfono.

Son acusaciones que llegan después de que la dirección del partido haya tomado la decisión de suspender las primarias en Castilla y León en las que Tudanca intentaba renovar su cargo. Desde Ferraz, se escudan en que estos pasos deben darse después del Congreso Federal, a finales de noviembre. Es decir, una vez que Sánchez reafirme su liderazgo.

Desde la sede del PSOE en Madrid lo que nos dicen es que muy pronto se conocerá la nueva fecha en la que los militantes de Castilla y León podrán votar en esas primarias, aunque insisten en que esa es la siguiente página, no quieren de momento poner ahí el foco. Además, dan por zanjada la polémica, no sin embargo en el territorio, según Tudanca la decisión que ha tomado la dirección de su partido no tiene ningún sentido, incluso los acusa de haber intentado silenciar a la militancia.

El PSOE de Tudanca reta a Ferraz

Los partidarios del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, salían este lunes en defensa de su líder. Han retado a la dirección federal del partido a presentar un candidato que pueda conseguir mejores resultados en las próximas elecciones regionales, tensando más aún su pulso con Ferraz.

Desde Madrid, la contestación de la dirección socialista ha sido el anuncio de que pronto se fijará el calendario de primarias, que Tudanca postulaba para antes del Congreso Federal del PSOE, mientras algunos ministros han remarcado que se deben respetar las "reglas del juego". Por su parte, hay otros líderes territoriales que han considerado que la polémica está zanjada y lo limitan a meras discrepancias en la interpretación de los estatutos del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.