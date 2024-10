Dos magistrados discrepan en directo sobre el retraso de la causa contra Begoña Gómez: "Lamentable intento de injerencia"

Las deliberaciones que debieron dar comienzo hace una semanarespecto al caso que investiga a Begoña Gómez, lo hacen este lunes. El error que ha llevado al retraso fue que la documentación remitida por el juzgado, del que es titular el juez Juan Carlos Peinado, a la Audiencia Provincial de Madrid, no estaba completa. Desde que se conoció esta información, los ataques e insinuaciones de que se trataría de un fallo deliberado se han sucedido.

"Ocurre todos los días"

Por un lado el magistrado Jesús Villegas, que considera perfectamente "dentro de la perfecta normalidad" y además un hecho relativamente habitual: "Eso ocurre todos los días en los juzgados".

Villegas aducía la falta de medios con la que trabajan desde hace tiempo en las distintas sedes judiciales españolas. Descartaría cualquier intencionalidad por parte del juez Peinado, ya que tratarían todas las causas por igual. No considera para nada alarmante "que de vez en cuando se traspapele un papel, no tiene que alarmar a nadie".

"Un tanto sorprendente"

Ignacio González Vega,magistrado perteneciente a la 'Jueces para la Democracia' coincide con Jesús Villegas en que el extravío de un documento "ocurre con más frecuencia de la que deseamos". Sin embargo enseguida mostraba discrepancias con su colega. González Vega aseguraba que el escrito 'olvidado' en el dosier remitido a la Audiencia Provincial "no es cualquier papel, es que es el escrito del recurso".

Según el segundo magistrado, en orden de intervención, ese documento de la discordia es de gran importancia dado que sería el principal motivo que ha causado la deliberación sobre mantener abierto el caso o darlo por concluido. Por ello González Vega terminaba su primera intervención considerando el supuesto olvido como "un tanto sorprendente".

Pese a que esa falta del documento le resulta sorpresivo, no aprecia intencionalidad por parte del juez Peinado, al que no atribuye la responsabilidad del envío: "En este caso en concreto, ninguna responsabilidad tenía el juez Peinado en la remisión de las copias testimoniadas a la Audiencia Provincial. Con lo cual no creo que haya ese acto intencionado por parte del titular del juzgado de instrucción".

"Aquí no hay fantasmas ni conspiraciones ocultas, ni paranoias de ninguna clase"

Jesús Villegas por su parte añadía que "el juez no tiene responsabilidad alguna, pero tampoco los funcionarios del juzgado" ni otros trabajadores de la administración judicial.

"Creo que estamos un poco paranoicos y que vemos fantasmas cuando nos imaginamos cosas que no existen", aseveraba Villegas, que además elogiaba el trabajo del juez Peinado y el resto del personal del juzgado, para los que pedía un homenaje.

¿Prosperará el recurso de Begoña?

Sobre la decisión resultante en las deliberaciones, Ignacio González-Vega recuerda lo que mantienen las defensas de Begoña Gómez que aseguran que la investigación ha sido de carácter prospectivo, en contra de lo dispuesto por la Audiencia Provincial. Según lo acotado por la Audiencia madrileña y en opinión de González-Vega sólo debería ser objeto de investigación uno de los tres bloques que componen el caso. Por esto considera que o bien se optará por el archivo de la causa o por la delimitación a ciertas cuestiones, después del recurso interpuesto por la defensa de Begoña Gómez contra Peinado precisamente por ello.

"Es un lamentable intento de injerencia"

El conjunto de las declaraciones en medios de comunicación e incluso en ocasiones, por parte de miembros del Gobierno, habría sugerido más de una vez una prevaricación del juez Peinado en este caso.

Villegas se muestra rotundo y contundente y califica esas manifestaciones como "un lamentable intento de injerencia de un poder en otro". Añadía que un juez puede cometer errores, pero el sistema tendría mecanismos para otorgar las garantías judiciales pertinentes y sentenciaba: "Que tengamos que soportar esas insinuaciones de otro poder del estado, significa que no nos hemos aprendido bien la lección de la separación de poderes".

Algunos vocales conservadores estarían barajando elevar los ataques al juez Peinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por considerarlo un escarnio público sin precedentes.