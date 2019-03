Careo entre el doctor Vela y una madre que le acusa de haberle "regalado" un bebé

Inés Pérez tiene 90 años y ha pasado por los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para declarar, como imputada, por la trama de robo de bebés. Se enfrenta en un careo con el también imputado Doctor Vela, el hombre que aparece como el principal responsable, junto a la fallecida Sor María, en el tráfico de bebés en España.

Inés ha tenido que confesar un delito, que el doctor Vela le "regaló " un bebé, cuando ella no podía tener niños. Ese bebé hoy tiene 44 años y es su hija. "A mi ningún señor, por mucho señor que sea me deja por embustera", ha declarado a Espejo Público, respondiendo así a la declaración del Doctor Vela quien ha afirmado que "no se acuerda de haberle regalado ningún niño".

"Cuando el doctor me dio a la niña me dijo que, si la niña se ponía mala, que solo le llamara a él, no a otro médico", afirma esta mujer que se ha tenido que inculpar a sí misma para poder acusar a doctor Vela.