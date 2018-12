Cándido Méndez, sobre el preacuerdo entre Gobierno y sindicatos: "Siempre es preferible un pacto regular a un buen decreto"

ESTUDIAN DEROGAR PARTES DE LA REFORMA LABORAL

A la patronal no le ha gustado nada quedarse fuera del último movimiento negociador entre el gobierno y los sindicatos: el preacuerdo alcanzado entre Moncloa y las centrales sindicales para derogar aspectos de la reforma laboral. Desde la CEOE, Antonio Garamendi dice que "esto no es diálogo social". Cándido Méndez, exsecretario general de UGT dice que siempre es preferible un pacto regular a un buen decreto. "Creo que es mejor que no haya atajos", señala. Por su parte, el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós señala que lo que le preocupa es el contenido sustancial del preacuerdo: "Supone una alteración radical de la reforma que se hizo. La vuelta al esquema es una de las causas eficientes de la destrucción de empleo", destaca.