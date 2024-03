El candidato del PNV a las elecciones vascas: "¿Dónde estaba usted hace 40 años, Sr. Otegi?, ¿en qué organización militar?"

En menos de un mes tendrán lugar las Elecciones Autonómicas más disputadas que se recuerdan en democracia en el País Vasco. Que el panorama político lleva cambiando en los últimos años, no es ningún secreto, ya en las pasadas elecciones generales de julio de 2023 la diferencia de votos entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu fue de apenas 1.000 papeletas, experimentando el PNV una caída de 100.000 votos.

El mismo día de las elecciones, el candidato a lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, cumplirá 49 años. Por ello, la posibilidad de convertirse en el próximo presidente del País Vasco y 'obtener la llave' del palacio de Ajuria Enea, sede del Gobierno de Euskadi, le ilusiona aún más: "Sería un día precioso, la manera de celebrar dos cosas".

¿Victoria de Bildu?

Algunos analistas especulan con que la victoria del partido abertzale sobre el PNV es una posibilidad real. Esto llevaría al segundo puesto en unas elecciones vascas por primera vez desde 1986 a los nacionalistas. Y desde Bildu ya han expresado que, después de estos comicios, se permita gobernar a la lista más votada, solicitud que calificaba como "tacticismo político".

"Bildu lo que busca es que la gente no vote"

Imanol Pradales reconocía "una pelea intensa con Bildu" y tener por delante "el reto de movilizar a la abstención", a la que relaciona con lo ocurrido el pasado verano, y se muestra confiado en ganar las elecciones del 21 de abril, mencionando que Bildu, de la misma manera que en Galicia ocurría recientemente con el BNG, se vería beneficiado por un trasvase de voto de Podemos y Sumar.

Posibles pactos

Respecto a la posibilidad de reeditar un gobierno de coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE), como el de la legislatura que está por terminar, Pradales expresa que "sólo nos fiamos del PNV [...] Es importante que la sociedad vasca el día 21 vote y vote PNV". Y después, Pradales apreciaba que uno de los motivos del ascenso de los abertzales, pese a su pasado, sería que "desde Madrid se ha jugado un papel muy importante en el blanqueamiento de la marca (Bildu), eso es indudable".

En cuanto a un hipotético pacto entre el PNV y Bildu tras el 21 de abril, el político vasco, manifestaría gran escepticismo a que eso se pudiera llevara cabo dadas las diferencias: "Hay que contraponer modelos, hay que decirle a la sociedad vasca cuáles son los riesgos de un modelo y cuál es la experiencia y la gestión de otro".

Prosigue el candidato explicando las palabras que dedicaba a Otegi la semana pasada por unas declaraciones de éste a una radio. Según Imanol, Otegi "pretendió dar lecciones de cuál era el modelo que tenía que existir en Euskadi en relación con la Ertzaintza", lo que provocó la contundente respuesta de Pradales mediante varias preguntas retóricas: "¿Dónde estaba usted hace 40 años, Sr. Otegi?, ¿en qué organización militar?, ¿Porqué se tuvo que armar la Ertzaintza?".

Un complicado tablero de juego

El análisis preelectoral de la situación política del País Vasco está llena de incertidumbres y especulaciones. Tras los próximos comicios vascos, el PNV podría depende del PSE para gobernar, hecho que coincide con que el Gobierno de Pedro Sánchez esta apoyado en los 6 escaños de los que dispone Bildu en el Congreso de los Diputados.

El candidato del PSE a estas elecciones autonómicas, Eneko Andueza, ha manifestado en varias ocasiones que no apoyaría como lehendakari a Pello Otxandiano, candidato del partido abertzale, Bildu. Aun así existiría cierta incertidumbre sobre posibles injerencias y órdenes desde Ferraz a su candidato, a lo que Imanol Pradales explica: "Es cierto que tenemos un acuerdo de coalición en el Gobierno vasco, un acuerdo de investidura con el Sr. Sánchez, y hay un acuerdo en los ayuntamientos y las diputaciones vascas con el Partido Socialista, y nosotros creemos que está funcionando bien".

"Un muro en el Ebro"

Hace unos días el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, hacía mención al metafórico levantamiento de “un muro en el Ebro” para evitar que el País Vasco “se contamine del ruido, la parálisis y el desacuerdo de la política nacional”. Y el candidato a lehendakari explica: "El ambiente en Euskadi no tiene nada que ver con esto. Probablemente tenemos un parlamento aburrido en el que hablamos las cosas importan a la sociedad".

"Me causa mucha desazón que estemos viendo el espectáculo político que hay en Madrid. El 'y tu más', el lodazal, el continuo enfrentamiento, en lo personal incluso. Yo no creo en esa política". Manifiesta el político del PNV.

Concierto 'a la vasca' en Cataluña

"Cuarenta y tantos año después, si esa es la vía para avanzar en convivencia, pues bienvenida sea"

Según declara Imanol Pradales, el martes leía la propuesta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, considerándola "legítima", poniendo encima de la mesa "un modelo de financiación al estilo del concierto vasco". Y al mismo tiempo incide en matizar que desde Cataluña se habría sugerido que el modelo vasco no es solidario, lo que considera el político que no es cierto, y sentencia: "Muy respetuoso a lo que pida ERC y el Sr. Aragonès, pero no nos mezclen".