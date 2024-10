Borja Sémper: "La vocación del Gobierno es que todo arda para no hablar de corrupción ni de trenes"

El diputado y portavoz nacional del PP Borja Sémper se ha sentado en el plató de Espejo Público para charlar con Susanna Griso. Defiende que el PP es un partido institucional y el paradigma de la institucionalidad es Alberto Núñez Feijóo "que respeta la normal y la forma". Señala que "nos engañaríamos si pensáramos que la relación entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es convencional. "Sánchez insulta y acusa de un delito a Ayuso tratando a su pareja de delincuente confeso. Hace 48 horas el presidente del Gobierno llamó corrupta a Ayuso", señala.

Cree Sémper que la vocación del Gobierno es "que todo arda, reviente y haya líos en todos los lados, que todo sea un caos porque así dejaremos de hablar de la corrupción, de los trenes...". "Ante la corrupción la respuesta es 'fachoesfera' y ante las preguntas de la gestión la respuesta son los bulos", apunta. Destaca que lo que estamos viendo en las últimas horas es grave. "El fiscal general del Estado ha sido imputado por revelación de secretos y no pasa nada. Por revelar secretos de un particular en un litigio con la agencia tributaria".

"Nos sumaremos a las movilizaciones de la sociedad civil porque entendemos que la gente esté cabreada"

Afirma que desde su partido impulsarán movilizaciones cuando consideren que hay que hacerlo. "Nos sumaremos a las movilizaciones de la sociedad civil ,entendemos que la gente esté cabreada. En un país democrático como este estas manifestaciones pacíficas no merecen otra cosa que ser respaldadas. Lo importante es que estamos viendo un Gobierno atrincherado y el manual de resistencia en su ejercicio más práctico", afirma.

El PP ofrecerá una alternativa a la ley del suelo en las próximas semanas

Sobre la ley del suelo, establece que es complicado llegar a acuerdos con este Gobierno y ha anunciado que desde el PP van a ofrecer una alternativa en las próximas semanas para someterla a debate. Cree que en materia de vivienda no hay una varita mágica pero le pide al Gobierno que lidere alguna materia.

"Nuestra responsabilidad es la de pedir al juez que investigue"

Respecto a la querella que ha interpuesto el PP al PSOE después del testimonio de un empresario que asegura que entró en Ferraz con bolsas de dinero para entregarlas por gratificaciones políticas, señala que este testimonio es tan relevante "para que un partido político le pida a un juez que lo investigue". Cree que su responsabilidad como partido era la de pedir a un juez que lo investigue. "Nos parece razonable", destaca.

"Queremos que nuestros chicos bien formados no se tengan que ir del país"

La empresa energética Repsol ha respondido al impuesto a las eléctricas llevándose una de sus inversiones a Portugal. Ya hicieron una advertencia y ahora la consuman. El del PP lamenta esta espantada porque cree que este tipo de empresas consiguen que el país sea puntero. "Esto es al final lo que genera riqueza y lo que genera empleo", añade. Le gustaría "que nuestros chicos bien formados no se tengan que ir del país". Afirma que estas empresas desarrollan proyectos interesantísimos. "Hay quienes creen que no tenemos que crecer", lamenta.

"Sánchez es rehén de una amalgama de partidos políticos"

No cree que pueda haber grandes pactos de Estado con el PSOE. Considera que Sánchez no quiere contar con el principal partido de la oposición. "Sánchez en buena medida es rehén de una amalgama de partidos políticos que no creen en la Gobernabilidad del país".