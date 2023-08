Bórja Sémper, sobre el caso Rubiales: "Se ha pasado de criticar un comportamiento inadecuado a que esto sea un tirarnos los trastos a la cabeza"

Borja Sémper, vicesecretario del PP, cree que antes de la era Sánchez el que ganaba las elecciones en España aspiraba a ser presidente del Gobierno pero ahora esto ha cambiado. Desde el PP saben que será complicado formar Gobierno pero no cejan en en empeño de conseguirlo.

Se preguntan si es mejor una España gobernada con un acuerdo PP- PSOE o una gobernada por Sánchez, 24 partidos de Sumar, ERC, Bildu y condicionada por Junts. Cree que la política está instalada en un lugar "donde algunos se colocan en la trinchera" y esto dificulta la formación de un Ejecutivo sólido.

"Una legislatura de 2 años sería razonable para poner en marcha las reformas que necesita el país"

Cree que una legislatura de dos años es razonable para poner en marcha las reformas que necesita el país y reconoce que esperaba que su propuesta hubiera abierto un proceso de negociación y de grandeza. "La propuesta de ayer fue un inicio que luego se debe ir matizando pero ni tan si quiera a eso se ha prestado Sánchez porque prefieren una España que dependa de Bildu y 24 partidos en Sumar".

Lo que dice el PP del estancamiento de la renovación del CGPJ

Mientras los partidos siguen intentando formar Gobierno el CGPJ sigue prorrogado. En esta materia, apunta Sémper, PP y PSOE tienen posiciones diferentes. La formación de Feijóo quiere que sean los jueces quienes elijan el órgano de Gobierno pero el PSOE cree que eso pueden hacerlo los políticos, explica. "No creemos que un exministro pueda ser miembro del Constitucional".

"El PSOE anuncia que lo que hemos visto en la legislatura pasada se va a repetir pero agravado porque además se suma Junts", señala Sémper.

El PP arranca un proceso de encuentro institucional

El del PP inicia que su partido va a iniciar un proceso de encuentro institucional bajo el paraguas del Congreso de los diputados, aunque destaca que en el caso del PSOE es algo a parte. "Parece razonable que Feijóo, que ha ganado las elecciones, le llame para lo mismo", añade.

Ahora tienen previsto contar este proyecto de país al resto de grupos parlamentarios. "Hasta hace muy poco la idea de convivir juntos nos unía a todos los españoles pero ahora resulta que el protagonismo en España lo tiene otra agenda", señala.

Mantiene que como partido político "Bildu está en otra dimensión porque sus dirigentes creen que asesinar tuvo una justificación en España y esto les coloca en otra galaxia diferente y por eso no nos vamos a sentar con ellos".

"No existe malestar con el PP catalán por negociar con Junts o ERC"

Afirma Sémper que no hay problema con el PP catalán por negociar con Junts o Esquerra. "Queremos pensar en el interés personal de los españoles. El PP no va a aceptar la ruptura de la unidad institucional ni la desigualdad entre españoles. Cometer un delito debe ser igual de contundente si eres independentista o no y la ley debe ser igual para todos, aunque a Pedro Sánchez le beneficie lo contrario".

La opinión de Borja Semper sobre el 'caso Rubiales'

Para Sémper el comportamiento de Luis Rubiales fue muchas cosas pero sobre todo "inapropiado para el cargo que él ostenta". Piden su dimisión desde el PP aunque reconoce que en la España actual se ha 'tuiterizado' la política y el espacio público. "Se pasa de la critica de un comportamiento inapropiado contra una mujer a que esto sea un tirarnos los trastos a la cabeza".

El otro día veíamos una manifestación en la que "veíamos a la vicepresidenta del Gobierno sonriendo como si estuviera en una fiesta". "Esto se tiene que hacer con rigor y determinada izquierda populista lo usa como una bandera demagógica", destaca.