Borja Sémper arremete contra el gobierno por querer repartir a los imigrantes "como si fueran paquetería exprés"

Será a lo largo de este martes cuando el Congreso vote la reforma de la ley de Extranjería. Una votación que se produce en plena crisis migratoria, tras el repunte en la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias. La norma se debatirá a propuesta del Partido Socialista, desde donde han decidido no retirarla del orden del día, pese a que previsiblemente no contará con los apoyos necesarios.

De hecho, desde Junts, socios de investidura del gobierno, ya han anticipado que votarán en contra. El Partido Popular (PP) también ha anunciado que votarán en contra de la proposición, al considerar que el Gobierno no ha atendido a sus condiciones: declarar la emergencia migratoria, nuevas reuniones de los presidentes autonómicos y más financiación. El PSOE ha asegurado que eso está garantizado y pide al PP que se deje de excusas.

El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso. Tras recriminar al Gobierno que siga sin "hacer nada" para solucionar la crisis migratoria, ha defendido posición solidaria del PP con las personas que llegan a España jugándose la vida, incluyendo un matiz: "Solidaridad sí, pero seguridad también", ha afirmó ayer Feijóo.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper ha concedido una entrevista a Espejo Público, minutos antes de que comenzara la votación. Desde el Congreso de los Diputados, Sémper ha querido aclarar la postura de su partido.

Sémper pide la participación de la UE

"Compartimos absolutamente el diagnóstico y las medidas que hay que aplicar", afirma Sémper al ser preguntado por la situación de Canarias, donde el PP es socio en el ejecutivo autonómico, además de acusar al gobierno de no haber querido "negociar o estar dispuesto a aceptar ninguna de las propuestas" del PP.

El portavoz ha reconocido que la migraciónno es un problema nuevo, así como no está previsto que se solucione en los próximos años: "Es una política a largo plazo, y lo que no se puede hacer es tratar a los inmigrantes como si fueran paquetería express, lo que no se puede hacer es olvidar que estamos hablamos de seres humanos, y que el gobierno pretenda distribuirlos por toda España, sin garantizar las condiciones mínimas humanitarias", explica. Unas condiciones que pasaría por una mayor dotación económica a las Comunidades Autónomas.

Borja Semper también ha querido enfatizar la necesidad de que la Unión Europea se vea implicada de forma directa en estas medidas, como ya sucedió en otros países como Italia o Grecia: "Que Frontex actúe para proteger las fronteras de la Unión Europea, en este caso entre Mauritania y Canarias", sugiere. De igual manera, Semper ha hecho un llamamiento a los ministros de Interior y Asuntos Exteriores para que movilicen más recursos de sus carteras.

"Hay pocas materias que son de estado", afirma el portavoz del PP en relación con la crisis migratoria, antes de matizar las polémicas palabras de Feijóo en materia de migración y seguridad: "No estamos hablando del color de piel, estamos hablando de un fenómeno humanitario (...) ahora bien, también decimos (...) si no podemos ofrecerles esas condiciones humanitarias, hay riesgos que esto degenere en conflictos y en problemas. Esto no es racismo, esto es gestión de un fenómeno humanitario", ha añadido, antes de marcar distancia con el Partido Socialista y Vox.