La denuncia del presidente de Canarias sobre la crisis migratoria: "No podemos normalizar que sigan llegando fallecidos"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, atiende desde Las Palmas de Gran Canaria a las preguntas de Susanna Griso, que viajaba a la isla de El Hierro para informar in situ de la situación extrema que atraviesa el archipiélago canario.

Clavijo es consciente de la difícil situación en la que se encuentra el archipiélago debido a su localización geográfica, y comienza de forma contundente la entrevista: "No podemos normalizar que sigan llegando fallecidos en los cayucos o en las pateras, no podemos normalizar que la 'ruta atlántica', que por fin conseguimos que Europa reconociese, sea la más mortífera, ni que Canarias tenga que atender a más de 5.000 menores no acompañados".

Miles de menores solos

Los números parecen demostrar que, lejos de solucionarse el problema de la inmigración, el flujo de pateras y cayucos con miles de ciudadanos africanos a bordo parece aumentar. Respecto a la persistencia de la crisis migratoria, que cuenta con años en los que parece reducirse la afluencia de inmigrantes irregulares, pero tarde o temprano vuelve a aumentar, Clavijo afirma que "Europa tiene que replantearse seriamente su política de cooperación con África", e insta a las autoridades españolas a tomar cartas en el asunto: "El Gobierno de España tiene que regularizar y hacer obligatoria la distribución de los menores por todo el territorio para garantizarles a esos niños y niñas los derechos".

"La solidaridad ha fracasado"

Las personas adultas que llegan a territorio nacional sí son distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, pero no se actuaría de la misma manera en el caso de los menores no acompañados, que en su mayoría permanecerían en las islas. Ante esta situación, el también secretario general de Coalición Canaria denuncia que los acuerdos que se alcanzaron no se estarían cumpliendo, por lo que no aprecia ningún éxito de las negociaciones mantenidas, ni solidaridad alguna.

Añade Clavijo que de las 347 personas que habrían acordado relocalizar "no ha salido ni uno aún [...] Esa solidaridad que se proclama, no es no es efectiva", y continúa explicando que su actividad de búsqueda de soluciones y contactos con otros gobiernos regionales y el ministerio correspondiente, a los que han solicitado que se modifique la ley, y "que la distribución de esos menores la haga el estado [...] de una manera en que esos niños y niñas puedan tener una oportunidad".

"Un menor en la cárcel"

Las instituciones y autoridades de las Islas Canarias se estarían viendo sobrepasadas por la cantidad de personas que llegan de manera irregular por mar, en pequeñas y precarias embarcaciones. El presidente canario insiste en que se tomen decisiones e implementen nuevas políticas que prevengan "para que no tengamos que lamentar hechos como los que recientemente se han denunciado, que al final ha acabado un menor en la cárcel con adultos", que achacaría a la saturación del sistema "porque el volumen es demasiado y los recursos son finitos".