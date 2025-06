Bombera por cuotas en Cataluña, en 40% de las plazas son para mujeres: "No puedes dar facilidades a una mujer y a un hombre ponérselo más difícil"

Apenas un 5% de los bomberos de España son mujeres. Una cifra llamativa que dista bastante con otros cuerpos como puede ser el de Guardia Civil (10%) o Policía Nacional (18%).

En Cataluña, estos números justificarían la aplicación de cuotas para mujeres, conocida como discriminación positiva. Siguiendo la política de feminización de los cuerpos de emergencia impulsada por la comisaría de Interior, desde el pasado 2024 el 40% de las plazas dentro de los Bombers de la Generalitat son reservadas para ellas.

Para Alba, aspirante al cuerpo, no es algo que les beneficie. "No puedes dar facilidades a una mujer y a un hombre ponérselo más difícil porque ese hombre va a tener unas cualidades y capacidades que va a poder hacer equis cosas que una mujer a lo mejor no".

En este sentido se ha posicionado Iván Pelillos, bombero y director de la academia en la que entrena Alba y que ha entrado en directo en Espejo Público: "Deben entrar los mejores preparados y los que vayan a prestar un mejor servicio al ciudadano".

El instructor ha contado que la nota mínima es igual, un 5, para ambos pero que existen unos factores que dan mayor nota, a las mujeres, a medida que mejorar la marca mínima. "Tienen un pequeña ventaja con respecto a los chicos pero la nota es la misma para los dos".

Ante el porcentaje tan bajo de bomberas en nuestro país, para Iván puede deberse a un factor de miedo en cuanto a la preparación física y el riesgo que conlleva la profesión.

Por poner un ejemplo, el años pasado en la Comunidad de Madrid hubo 125 plazas y ninguna mujer aprobó y comparándolo con la anteúltima de 150 aspirante solo aprobaron 2.

