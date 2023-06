La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva será la última exclusiva mejor pagada de la historia

Un millón de euros es la cifra que podrían repartir a partes iguales Tamara e Iñigo, según filtraciones a la prensa por parte de amigos de la pareja, pero en ningún caso sería por parte de la novia según Pilar: “Hay alguien del entorno de Íñigo que está filtrando, de Tamara no. Se sabe de la despedida porque se dieron los datos, se dan cifras y lo que cobra cada uno”. Y Pilar es más contundente cuando explica la posible cifra astronómica que pagarían por la boda: “Me alucina cuando publican cifras porque es un “contrato confidencial” entre las partes y la publicación. Es verdad que alguna vez ha pagado esa cantidad, pero ya lleva años que no se vende igual”, remata.

"Lo que estaría fuera del pack de la exclusiva es un posible embarazo"

Lo que está confirmado es que ningún familiar de la pareja recibirá dinero de la exclusiva y será un pack que la revista sacará en una edición especial el día 10 de julio: “Hasta donde yo he podido saber, sí que va a hacer un esfuerzo económico y será de las últimas de la historia, mejor pagada, por la expectación que ha creado”. La propia Pilar enfatiza que lo que negociaron los novios es preboda en el Mandarín Oriental Ritz de Madrid, la boda en el palacio El Rincón y la luna de miel en algún lugar paradisiaco y lo que estaría fuera del pack es un posible “embarazo” porque “quién sabe si se va a quedar embarazada o no”, concluye Vidal. La revista es consciente del esfuerzo que hace con los novios, ya que en ningún momento tiene asegurada la venta y es una incógnita si recuperará el dinero invertido.

Pilar alerta sobre la utilización de las imágenes que salgan a la luz ese día ya que el gabinete jurídico de la revista estará pendiente y no se podrán utilizar: “Ni siquiera las que publique la propia web”. Por eso el blindaje de la boda también será histórico y los invitados no podrán acceder con sus teléfonos móviles: “Va a ser un bunker blindadoy no veremos imágenes de la llegada de nadie ni a ningún miembro de la familia”. Tamara llegará el día anterior al palacio y se vestirá allí mismo, pero para los reporteros no habrá paseíllo de invitados tan solo “catering” confiesa Pilar.

"Tamara es el relevo de los grandes personajes del corazón"

El periodista Ángel Antonio Herrera cree que las exclusivas millonarias ya pasaron a la historia, pero lo de Tamara si que puede rondar el millón de euros. “Porque es el relevo de los grandes personajes del corazón como su madre Isabel Preysler”. Algunas cifras que se conocieron en el programa rondan los 140.000 euros que supuestamente pagaron por la exclusiva de Fernando Verdasco y Ana Boyer y los 55.000 euros por Julio José Iglesias y Charisse. La única exclusiva millonaria que se conoce abiertamente y gracias a Hacienda, es el 1.400.000 euros pagado por la boda de Borja Thyssen-Bornemisza y Blanca Cuesta.