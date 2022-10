Un Ayuntamiento de Barcelona contrata a la empresa desokupa para sus vecinos

El Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) es el primero de España que ha contratado una empresa de desokupación para que los okupas no entren en las casa de los vecinos. Les contratan por 3.000 euros al año para que asesoren a la Policía local en sus actuaciones relacionadas con okupación. Señala el alcalde Josep Triadó (Junts) que "la actual legislación permite a las bandas actuar con relativa impunidad".

Triadó quiere atajar el problema de las mafias que utilizan una vivienda como un centro de delincuencia de la zona ya sea por plantaciones de marihuana o robos. Cuenta que antes de verano hicieron una reunión con la empresa de desokupación donde explicaron su experiencia. Por cada desokupación que han hecho los argentes la empresa de desokupación había realizado unas 200.

Desde Junts per Catalunya no comparten esta iniciativa del alcalde y piden que se aplique la ley que aprobó el Parlament. Señala el primer edil que cuando el ayuntamiento hace una contratación de asesoramiento entienden que es porque la empresa tiene mayor experiencia. Señala demás que pese a que esta empresa pueda tener denuncias por sus prácticas condenas no hay ninguna. "La empresa no actúa, es Policía Local quien lo hace con los protocolos dentro de la ley supervisados por esta empresa", recalca.

El año pasado por esta épocas la localidad tenía 3 casa okupadas que se pudieron desokupar al cabo del tiempo pero cree que el plazo que tiene la justicia hasta que resuelve estos problemas se dilata mucho. "Ojalá no tuviéramos que contratar estos servicios y todo se resolviera más rápidamente".